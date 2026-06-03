Llega libro de joven autora chilena ganador del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández

“En ocasiones se muestra nostálgica y melancólica, pero en todo momento construye poemas coherentes y con argumentos vitalistas y esperanzadores”. Estas son parte de las palabras de Francisco Díez de Revenga, presidente del jurado del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, que el año 2024 fue otorgado a la poeta chilena Micaela Paredes, por su obra “Propétides”.

Estas son algunas de las características de los 43 poemas que integran el libro, que llega por primera vez a las librerías chilenas bajo el sello de La esporádica editorial, convirtiéndose en el tercer título de esta naciente casa editora.

En cuatro capítulos, y acompañados de las ilustraciones de la artista Danila Ilabaca, los poemas hablan del anhelos de voces de mujeres en torno a la libertad, el cuerpo, el deseo y la desnaturalización de ciertas formas de vida.

Como explica la autora, esta inquietud viene de “la necesidad de volver a encarnar los arquetipos como formas vivas, que se actualizan y enriquecen en el presente y lo que este nos demanda”.

Así, con este corpus en mano, fue que presentó la propuesta a este reconocido certamen literario. Sobre la obtención del mismo, señala que “fue insólito y gratificante recibirlo, sobre todo porque me permitió publicar el libro y dejar que los poemas siguieran sus propios caminos en el encuentro y diálogo que propicia la lectura”.

La mitología para hablar del presente

El nombre del libro, Propétides, alude a las mujeres libres que, por negarse a rendir culto a la diosa del Amor, fueron «condenadas» a la lujuria ingobernable de sus cuerpos, lo que terminó por convertirlas en piedra.

Como señala la autora, el uso de este recurso literario se relaciona con “una sincronía que propició la lectura de Ovidio durante la pandemia. Ese encuentro abrió un caudal de imágenes y pulsiones que se transformó en un diálogo libre, intuitivo y a veces irónico con la fuente”.

Sobre la lectura de este libro, señala la filóloga, poeta y traductora española Sara Martínez Navarro, “una pensaría que Propétides podría danzarse, a la manera de las Ménades, mientras celebramos la ira de Medusa, la venganza de Aracne, los reproches de Venus a Pigmalión. Micaela nos interpela a través de una voz capaz de engendrar otras voces nunca antes escuchadas, pero una voz siempre suya, invitándonos a asistir al descubrimiento del mito como posibilidad de contar una historia propia”.

Así, agrega Martínez, “este libro encierra muchas historias que aparecen inseparables de un compromiso con la vida y la poesía, y la vida en la poesía”.

Esta es la primera edición del libro publicada en América Latina, y a su vez, es el segundo título de la espora azul, colección que antes publicó la poesía completa de Raquel Jodorowsky.

Micaela Paredes-Barraza (Santiago de Chile, 1993) se dedica a la escritura, la edición y a guiar talleres de exploración creativa a través de La voz de Sila. Se licenció en Letras Hispánicas y realizó un máster en escritura creativa. Ha publicado los libros de poesía Nocturnal (2017), Ceremonias de Interior (2019) y Propétides (Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana 2024).