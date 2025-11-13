Funcionario judicial con problemas mentales abatido al acuchillar a administrador de Corte de Arica

Un funcionario judicial que estaba con licencia médica por problemas siquiátricos fue abatido a tiros hace unos minutos en la Corte de Apelaciones de Arica, a raíz de que agredió con un cuchillo al administrador del tribunal de alzada, Raúl Marchant Lira e intentó realizar lo mismo con otros funcionarios del Poder Judicial.

Personal de Carabineros habría percutado los tiros para evitar que el empleado judicial -identificado como Juan Verdejo- continuara agrediendo al resto de sus compañeros. Al lugar también concurrió personal de Gendarmería para frustrar la violenta conducta del funcionario.

Finalmente, el sujeto resultó fallecido y a esta hora personal de la Fiscalía Regional del Ministerio Público se encuentra en el edificio de la Corte de Apelaciones, ejecutando los procedimientos para determinar la dinámica de los hechos.

Asimismo, el agredido se encuentra en el Servicio de Urgencias del Hospital Juan Noé constatando lesiones, las cuales no serían de riesgo vital.

El funcionario abatido, Juan Verdejo Valle fue contratado en febrero del año pasado como oficial de la Corte de Arica.

Según trascendió, el sujeto se habría descompensado tras ser notificado por el administrador del tribunal de alzada que sería objeto de un proceso administrativo por el exceso de licencias médicas presentadas. El occiso hirió en 3 ocasiones con un cuchillo a la víctima y luego comenzó a correr por los pasillos de edificio, exhibiendo el arma cortante. Luego al ingresar al segundo piso fue abatido por personal policial.

“Por el momento se encuentra uno de estos funcionarios de la Ilustrísima Corte de Apelaciones en estado grave en estos momentos en el hospital. Está estable hasta el momento y la persona que falleció es la persona que efectivamente había atacado con un cuchillo a este funcionario. Más información la podremos dar con posterioridad porque por ahora estamos precisamente trabajando si señalar que hay una persona fallecida pero corresponde a la persona que había realizado los ataques. Los ataques que realizó esta persona lo fueron con un objeto cortopulsante y la persona que está abatida, que corresponde a este sujeto, lo fue producto de disparos de personal de Carabineros”, dijo la Fiscalía.