Incendio se registra en toma Nueva Esperanza en Cerrillos: al menos cuatro viviendas destruidas

Un incendio de gran magnitud se registró durante la madrugada de este viernes en la toma Nueva Esperanza, en la comuna de Cerrillos, dejando al menos cuatro viviendas completamente destruidas.

De acuerdo con Bomberos, la emergencia se desarrolló en un sector de construcciones irregulares, lo que complicó el ingreso de las unidades y obligó a un despliegue coordinado para evitar la propagación del fuego.

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos, Marcelo Castillo, explicó que las condiciones del lugar dificultaron el combate inicial. “Como es bien sabido, la zona es muy complicada para el acceso. Pero, al momento, el incendio se encuentra circunscrito”, señaló. Agregó que los equipos continúan “apagando los puntos calientes y haciendo una remoción” en las estructuras afectadas.

El siniestro generó restricciones de tránsito en el perímetro de Lo Errázuriz, América Indígena y Los Dominicos, mientras los voluntarios mantenían labores de control y seguridad en la zona. Autoridades trabajan en la evaluación de daños y en la asistencia a las familias damnificadas.