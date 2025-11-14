Minsal aclara deuda de 150 millones a proveedores: es de los 29 servicios de salud a nivel país

El Ministerio de Salud emitió este jueves un comunicado para responder a las cifras reveladas por un reportaje, que estimó en más de 150 millones de dólares la deuda con proveedores del sector, cifra que ascendería a casi 500 millones si se suman municipalidades y corporaciones municipales.

Según la cartera, el monto informado no corresponde a una deuda del Minsal como institución, sino al conjunto de los 29 servicios de salud existentes en el país.

En su aclaración al reportaje de radio Bío Bío, el ministerio señaló que se trata de “deuda flotante”, es decir, compromisos asumidos pero aún pendientes de pago, y no de “deuda vencida”, concepto que implica obligaciones exigibles impagas. Con esa distinción, la cartera detalló que la deuda flotante del sistema alcanza actualmente los 194 mil millones de pesos y que, gracias a labores de gestión y seguimiento, ha disminuido un 45% respecto de 2024.

La institución también contextualizó el monto en relación al presupuesto sectorial, indicando que los 194 mil millones representan un 4,9% del subtítulo 22 —el que financia bienes y servicios de consumo— y un 1,9% del presupuesto total de operación del sistema sumando subtítulos 21 y 22. A juicio del Minsal, esas proporciones sitúan la deuda “en un nivel manejable dentro de la estructura financiera del sistema”.

El comunicado concluye enfatizando que el ministerio mantiene su compromiso con fortalecer la gestión financiera de los servicios de salud y garantizar la sustentabilidad del sistema público.