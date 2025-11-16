Desde los problemas de Vidal al carnet olvidado del Presidente: los chascarros de las Elecciones

Las elecciones de este domingo no solo estuvieron marcadas por el retorno del voto obligatorio y la alta participación, sino también por una serie de chascarros y momentos insólitos que rápidamente se viralizaron en televisión y redes sociales. Como es habitual en cada proceso, personajes curiosos, situaciones inesperadas y descuidos de autoridades y figuras públicas dieron un tono más anecdótico a la intensa jornada electoral.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en el Estadio Nacional, cuando la periodista Ana María Silva entrevistó a una mujer por su forma de capear el calor sin darse cuenta de que se trataba de la reconocida actriz Catalina Saavedra, ganadora de tres premios Altazor y un Sundance por “La Nana”. Desde el estudio intentaron advertirle: “¿Esa es Catalina Saavedra?”, pero cuando la reportera reaccionó, la intérprete ya se había retirado, dejando el episodio como una anécdota televisiva.

En Paine, Mega, protagonizó otro momento surrealista cuando una mujer de 69 años quedó atrapada en un ascensor marcado con un cartel que decía “ASCENSOR MALO”. La periodista Constanza Santa María logró hablar con ella a través de la puerta: “Estoy tranquila, mija”, respondió la afectada desde el interior. Tras varios minutos y la llegada de personal del local, la mujer fue rescatada sin mostrar su rostro, visiblemente avergonzada.

En Puente Alto, una votante inició trabajo de parto mientras se dirigía al Colegio Raúl Silva Henríquez. Bomberos, Cruz Roja y personal municipal acudieron rápidamente a asistirla. La mujer, que había alcanzado a votar más temprano, fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial. Su familia relató que las contracciones se intensificaron al subir una escalera cerca del recinto.

Las figuras públicas también protagonizaron momentos llamativos. Arturo Vidal votó en San Joaquín, donde aprovechó de sacarse fotos, mandar saludos a estudiantes y transmitir su paso por las urnas en vivo por Instagram. Incluso bromeó cuando alguien se adelantó en la fila: “Pase no más, estoy libre”. Entre risas pidió ayuda para doblar la papeleta.

También hubo intervenciones policiales. En Valparaíso, dos personas fueron detenidas por negarse a ejercer como vocales de mesa, y se registraron más de 4.500 constancias de excusas para no votar. En Osorno, un hombre fue arrestado tras sufragar, luego de que Carabineros detectara que estaba ebrio y se disponía a conducir.

El Presidente Gabriel Boric vivió uno de los chascarros más comentados. Tras votar en Punta Arenas acompañado de su hija Violeta, abandonó apresurado el local sin firmar el libro ni retirar su carnet. Los vocales tuvieron que llamarlo de vuelta, obligándolo a regresar a la mesa para completar el proceso.

En otro episodio peculiar, Cathy Barriga llegó a votar al Complejo Educacional Alberto Widmer con un recipiente de galletas en forma de corazón para los vocales. Sin embargo, estos rechazaron el obsequio por instrucción del jefe de local, para evitar interpretaciones de cohecho. “Son criterios, y a veces el criterio se aplica mal”, respondió la exalcaldesa, actualmente investigada por presunto fraude durante su gestión en Maipú.

La jornada, como es tradición, dejó una colección de momentos que quedarán en la memoria pública, entre humor involuntario, descuidos y situaciones inesperadas que acompañaron al proceso democrático.