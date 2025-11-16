Expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle llama a votar y señala que ve panorama “muy revuelto”

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle votó este domingo en el colegio Villa María Academy de Las Condes, en el marco de las elecciones presidenciales y legislativas, con un panorama que calificó de “muy revuelto” .

El exmandatario además se negó a revelar su preferencia, al señalar que “el voto es secreto”.

“Estoy votando hace más de cincuenta años y nunca he dicho a quién voto. Bueno, voté por mi papá y voté por mí. Pero más siempre no digo, voto secreto”, expresó.

Además hizo un llamado “a toda la gente que vote, no que anule su voto. Esto es muy importante, porque hoy día es un día importante para Chile”.

También indicó que “la gracia de la democracia es que todos podemos votar en el silencio de la urna, sí, y reitero, sin darnos gustitos, con responsabilidad y con convicción para que a Chile le vaya bien”.

Finalmente, en relación a la postura de su partido, la Democracia Cristiana, que señaló que iba a apoyar a la candidato del oficialismo, la comunista Jeannette Jara, Frei Ruiz-Tagle reiteró su postura negativa señalada anteriormente.

“Lo dije hace tres meses y lo mantengo absolutamente”, indicó.