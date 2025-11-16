¿Habrá foto? Matthei y su comando esperarán primeros resultados para definir plan de segunda vuelta

A partir de las 18:00 horas, con el cierre de mesas, los partidos que sostienen la candidatura de Evelyn Matthei —UDI, RN, Evópoli, Demócratas y Amarillos— se reunirán en la sede de Enrique Foster para evaluar los resultados presidenciales y parlamentarios y acordar la estrategia ante un eventual paso a segunda vuelta.

Según reporta el diario La Tercera, la presión interna por manifestar desde esta misma noche un respaldo explícito al candidato mejor posicionado de la derecha, José Antonio Kast, ha tensionado al bloque, especialmente porque Matthei se ha resistido a anticipar apoyos y ha advertido que en estos comicios “los votos no son traspasables”.

Tras votar, la exalcaldesa reiteró que está convencida de pasar al balotaje y apuntó a que no llegarán “personas sin experiencia”, en alusión directa a Kast y Johannes Kaiser.

Mientras el republicano sostuvo que las señales de unidad “son importantes, pero quedan a criterio de cada candidato”, Matthei ha insistido en que al 95% de los chilenos “le importa un pito” una foto conjunta de la derecha.

La reunión de esta tarde intentará fijar una posición común, en un escenario marcado por discrepancias entre Chile Vamos y los partidos surgidos de la exConcertación que respaldan su candidatura. En paralelo, las colectividades del sector apuestan a lograr mayoría parlamentaria, objetivo que condicionará el tono y los términos de cualquier apoyo para la segunda vuelta.