Kaiser se molestó con pregunta sobre “Punta Paco”: “Por favor retírese”

Un breve momento de tensión protagonizó este domingo el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, tras emitir su voto en el Liceo 7 de Providencia Luisa Saavedra.

Durante el punto de prensa posterior, un periodista le preguntó: “¿Va a cumplir su promesa de campaña de hacer una cárcel ‘Punta Paco’ para los carabineros que hicieron abuso durante el estallido?”.

Kaiser reaccionó molesto: “A ver, por favor retírese. Esta es una cuestión seria”, respondió, mientras el intercambio ocurría entre empujones en un sector congestionado.

Superado el incidente, el punto de prensa continuó con normalidad. Allí, Kaiser reiteró que respaldará sin condiciones al candidato que enfrente a Jeannette Jara en una segunda vuelta y afirmó que está dispuesto a hacer campaña: “Sin duda”.