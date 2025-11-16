La caótica votación de Cathy Barriga en Maipú: fue sin Lavín Jr. y los vocales le rechazaron regalo

En medio de una alta presencia de prensa, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga llegó este domingo al Complejo Educacional Alberto Widmer para emitir su voto, marcada por la causa en su contra por presunto fraude al fisco durante su gestión municipal.

A diferencia de otras ocasiones, Barriga acudió sola, sin la compañía de su esposo, el desaforado diputado Joaquín Lavín León, quien también vota en el recinto. Consultada por su ausencia, se limitó a señalar que “tendrían que preguntarle a él”.

La exjefa comunal llevó un recipiente con galletas para los vocales de mesa, gesto que fue rechazado por instrucción del jefe de local para evitar cualquier interpretación de cohecho. “Son criterios, a veces el criterio se aplica mal”, comentó Barriga ante la decisión, según radio Bío Bío.

Barriga casi cayó al retirarse del recinto, entre empujones y confusión provocados por la prensa.

Barriga, quien permanece con arresto domiciliario nocturno, es investigada por fraude al fisco y falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos en un desfalco de casi 31 mil millones de pesos en Maipú. Lavín León, en tanto, enfrenta una indagatoria por financiamiento irregular de campañas a través de boletas rendidas en el Congreso.