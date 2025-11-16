Siga en vivo el minuto a minuto de las Elecciones 2025
Chile se prepara para una jornada electoral clave este domingo, en la que más de 15,6 millones de personas deberán votar para elegir Presidente de la República, diputados y senadores en siete regiones. Siga en vivo el minuto a minuto con El Mostrador.
Millones de chilenos serán parte de las Elecciones 2025, en las que se definirá la primera vuelta presidencial, se escogerán a los representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados; y, en algunas regiones, los miembros del Senado.
La contienda presidencial está compuesta: Franco Parisi (PDG), Jeannette Jara (PC), Marco Enríquez-Ominami (Independiente), Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (Partido Republicano), Eduardo Artés (Independiente), Evelyn Matthei (UDI), y Harold Mayne-Nicholls (Independiente).