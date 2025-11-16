Siga en vivo el minuto a minuto de las Elecciones 2025

Millones de chilenos serán parte de las Elecciones 2025, en las que se definirá la primera vuelta presidencial, se escogerán a los representantes de la Cámara de Diputadas y Diputados; y, en algunas regiones, los miembros del Senado.

La contienda presidencial está compuesta: Franco Parisi (PDG), Jeannette Jara (PC), Marco Enríquez-Ominami (Independiente), Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (Partido Republicano), Eduardo Artés (Independiente), Evelyn Matthei (UDI), y Harold Mayne-Nicholls (Independiente).