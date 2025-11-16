Vocera Vallejo y elecciones presidenciales: “Está en juego la consolidación de nuestra democracia”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, emitió su voto este domingo en el Liceo Indira Gandhi de La Florida y entregó un balance preliminar del proceso electoral.

Señaló que ha visto una alta participación en su local y afirmó que “creemos que esa va a ser la tónica durante todo el día a nivel nacional”. Destacó además que se vive “una jornada que ha sido tranquila y bastante normal”, y sostuvo que los primeros resultados “no deberían demorar mucho” tras el cierre de mesas.

Respecto del sentido de la elección presidencial y parlamentaria, Vallejo recalcó la importancia del voto ciudadano: “Cada voto vale y es muy importante que la gente siga participando de manera informada”. Añadió que, a su juicio, “está en juego la consolidación de nuestra democracia, una democracia que cada vez que avanzan los años, transcurre nuestra historia, tiene que llenarnos de orgullo… Hace que nuestro país viva mejor”.

La vocera confirmó además que el Presidente Gabriel Boric se dirigirá al país esta noche, una vez conocidos los resultados, “como ha sido tradición en todos los procesos electorales que hemos tenido todos estos años de gobierno”.

Consultada por la eventual segunda vuelta y por un posible desembarco de figuras del Ejecutivo en la campaña de Jeannette Jara, Vallejo subrayó que “nuestra tarea y nuestro foco es que, de aquí al 11 de marzo, tenemos que seguir cumpliendo al país con los compromisos”. Añadió que el Gobierno mantendrá su “prescindencia correspondiente”, independientemente del curso del proceso electoral.