Beatriz Sánchez se mete al Senado con triunfo a última hora

Beatriz Sánchez obtuvo un ajustado triunfo en la elección senatorial por la Región del Maule, asegurando un cupo en la Cámara Alta tras una jornada marcada por cambios en los cómputos.

La periodista había renunciado en abril a su cargo como embajadora en México para desempeñarse como jefa de campaña de Gonzalo Winter en la primaria presidencial. Luego de la derrota del diputado frente a Jeannette Jara, decidió concentrarse plenamente en su candidatura al Senado.

Durante el cierre de las primeras mesas, las proyecciones la dejaban fuera de competencia. Sin embargo, con el avance del escrutinio, Sánchez logró revertir la tendencia inicial y consolidarse entre las dos cartas electas en la región.

El resultado final la ubicó junto a Paulina Vodanovic, quien también consiguió un escaño en esta contienda. La periodista dejó su cargo como embajadora en México para intentar dar el salto al parlamento.

