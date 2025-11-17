¿Cómo le fue al PC? Ganó un senador y 10 diputados, pero perdió nombres importantes

El Partido Comunista presentó 25 candidaturas al Congreso, con cinco postulaciones al Senado y veinte a la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la elección senatorial, la colectividad obtuvo un escaño con Karol Cariola en la Región de Valparaíso, lo que equivale al 20% de éxito en esa categoría y eleva a tres el total de representantes del partido en la Cámara Alta.

Las otras candidaturas —Carmen Hertz en Arica y Parinacota, Hugo Gutiérrez en Tarapacá, Sixto González en Maule y Elisa Loncon en La Araucanía— no lograron escaños.

En la Cámara Baja, el PC alcanzó 10 diputaciones de sus 20 postulaciones, un 50% de éxito. Entre quienes ingresan por primera vez se encuentran Gustavo Gatica y Marcos Barraza en el Distrito 8, Sofía González en el Distrito 6 e Irací Hassler en el Distrito 10.

Estas incorporaciones se suman a las reelecciones de Nathalie Castillo en el Distrito 5, Luis Cuello en el Distrito 7, Boris Barrera en el Distrito 9, Daniela Serrano en el Distrito 12, Lorena Pizarro en el Distrito 13 y Marisela Santibáñez en el Distrito 14.

La lista de quienes no lograron escaño incluye a Matías Ramírez en el Distrito 2, Paulina Lizana en el Distrito 3, Ericka Portilla y Pablo Zenteno en el Distrito 4, Bernardo Salinas en el Distrito 5, Daniel Jadue en el Distrito 9, Alejandra Placencia en el Distrito 10, Juan Navarro en el Distrito 12, Raisa Martínez en el Distrito 15, María Candelaria Acevedo y Eduardo Barra en el Distrito 20, Alexis Osses en el Distrito 26 e Ivania Salinas en el Distrito 28.