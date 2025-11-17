Los soldados de Parisi: quiénes son los nuevos PDG que llegan al Congreso

El Partido de la Gente volvió a instalarse como actor central en la Cámara tras elegir a 14 diputadas y diputados, un salto significativo para una colectividad que había quedado sin representación luego de las renuncias y quiebres internos entre 2022 y 2024.

La conducción política y estratégica de Pablo Maltés y Giancarlo Barbagelata —junto a Pamela Jiles y al equipo de los “Bad Boys”— permitió diseñar una lista compuesta exclusivamente por militantes, lo que facilitó la instalación territorial del partido en distritos competitivos. A esa nómina se sumó la reelección de Jiles, quien desde ya es mencionada como eventual líder de bancada.

El nuevo mapa parlamentario del PDG se consolidó primero en el norte. En Antofagasta, Fabián Ossandón —ingeniero civil y exconsejero regional— ganó con 32.994 votos. En Atacama, Paula Olmos —periodista— logró su escaño con 8.693 sufragios, mientras que en Coquimbo Eileen Urqueta —periodista y presidenta regional del PDG— consiguió 15.575 votos.

En Valparaíso, Javier Olivares —periodista y exrostro televisivo— fue electo con 28.600 votos en el distrito 6, seguido por Juan Marcelo Valenzuela —ingeniero comercial y exgerente de Felices y Forrados—, ganador en el distrito 7 con 21.719 votos.

En la Región Metropolitana, Cristián “Dr. File” Contreras —comunicador y conferencista— logró 52.286 votos en el distrito 8, mientras que Tamara Ramírez —administradora pública— ingresó por el distrito 9 con 23.671 sufragios. En el distrito 12, Pamela Jiles —periodista— retuvo su escaño con 92.974 votos y arrastró a Zandra Parisi —emprendedora, hermana de Franco Parisi y excandidata parlamentaria—, quien obtuvo 15.006 votos y consolida su rol dentro del círculo del excandidato presidencial.

En el Maule, Guillermo Valdés —contador auditor y administrador— fue electo con 11.149 votos. En el Biobío ingresaron Patricio Briones —exbasquetbolista de la selección chilena— con 18.087 votos en el distrito 20 y Lilian Betancurt —educadora de primera infancia— con 14.436 votos en el distrito 21.

En La Araucanía, Flor Contreras —administradora de empresas con trayectoria en organizaciones sociales— obtuvo 8.116 votos, mientras que en Los Lagos Alex Nahuelquin —locutor radial, exconcejal y fundador de Radio Nahuel— alcanzó 30.324 votos, una de las votaciones más altas del PDG.

Aunque el partido sostiene haber fortalecido su cohesión interna mediante comunidades de conversación y encuentros presenciales, sigue la incógnita sobre su convivencia legislativa, considerando que la primera bancada terminó fragmentada en pocos meses.