Tragedia en Torres del Paine: sube a cinco la cifra de turistas fallecidos y Conaf cierra circuito O

La tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine volvió a escalar la tarde de este martes: las autoridades confirmaron que son cinco los turistas fallecidos tras el violento temporal que azotó el circuito Macizo Paine el lunes. Las víctimas corresponden a dos mexicanos, dos alemanes y una británica, cuyos cuerpos fueron encontrados por los equipos de rescate desplegados en la zona.

La Conaf anunció el cierre total del circuito Macizo Paine (Circuito O) para facilitar las labores de búsqueda, luego de una reunión de emergencia del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). El delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, detalló que, además de los cinco fallecidos, dos turistas siguen desaparecidos, mientras que las operaciones continúan bajo condiciones climáticas extremas.

El operativo moviliza a rescatistas especializados, entre ellos personal del GOPE con binomio canino, equipos de montaña de Carabineros, efectivos del Ejército, brigadistas de Conaf y miembros del Cuerpo de Socorro Andino. A las 05:00 horas de este martes, el GOPE instaló su puesto de mando en el sector Lago Dickson para coordinar las labores.

“Please help”

El desastre comenzó a tomar forma el lunes por la tarde, cuando un mensaje publicado en el grupo de Facebook “Torres del Paine, Chile” alertó sobre turistas atrapados por el repentino deterioro del clima en el Paso John Gardner, uno de los puntos más complejos del circuito. “El tiempo empeoró drásticamente… vientos superiores a 193 km/h”, advertía el visitante desde el campamento Los Perros, agregando que al menos una persona se encontraba inconsciente y que incluso los rescatistas corrían riesgo de muerte.

Durante la noche, el temporal impidió cualquier búsqueda aérea o terrestre. Según Carabineros, solo al amanecer fue posible avanzar hacia las zonas críticas.

Los primeros fallecidos confirmados fueron dos turistas mexicanos, un hombre encontrado el lunes y una mujer que murió el martes mientras era evacuada hacia el campamento Los Perros. Más tarde, se verificó que también murieron una pareja alemana y una turista británica.

Torres del Paine —que en la temporada 2024-2025 recibió 380 mil visitantes, en su mayoría extranjeros— es uno de los destinos de trekking más reconocidos del mundo. Su circuito Macizo Paine es exigente, con terreno inestable y un clima que puede cambiar abruptamente, como ocurrió en esta ocasión.

Mientras continúa la búsqueda de los dos turistas extraviados, las autoridades reiteraron el llamado a no ingresar al parque hasta nuevo aviso, debido a las condiciones del terreno y al operativo en curso. “La búsqueda, rescate y evacuación se mantendrán vigentes hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y los equipos especializados finalicen sus operaciones”, indicó Conaf.