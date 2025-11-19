Jara asume autoría política de acusación constitucional contra juez supremo Simpertigue 

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, asumió públicamente la autoría política detrás de la acusación constitucional anunciada contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, y aseguró que fue ella quien pidió a los parlamentarios oficialistas presentar el libelo.

“Esta es una petición que les he hecho yo a los parlamentarios oficialistas; me alegra que la hayan acogido. Creo que es importante dar señales anticorrupción claras cuando se trata de ministros de la Corte”, declaró a la prensa. A su juicio, el caso recalca el profundo quiebre en la confianza pública hacia el sistema judicial: “Mucha gente durante mucho tiempo confió ciegamente, creyendo que chats como los de Hermosilla no existían”.

Jara sostuvo que la filtración del celular del abogado Luis Hermosilla destapó “una caja de Pandora horrenda, ligada a la derecha económica y también a los tribunales de justicia”, por lo que —afirmó— la respuesta política debe ser severa: “Por eso le he pedido a nuestros parlamentarios que presenten una acusación constitucional”.

La candidata aprovechó la oportunidad para presionar a la oposición: “La derecha había dicho lo mismo la semana pasada, pero no lo hicieron efectivo. Espero que cuando se vote den una señal clara de anticorrupción”.

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini confirmaron que presentarán la acusación el lunes, tras exponer antecedentes que vinculan al magistrado con el denominado caso Muñeca Bielorrusa, investigación que ya tiene a la exministra Ángela Vivanco fuera del cargo y a su pareja, Gonzalo Migueles, junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, en prisión preventiva por cohecho, soborno y lavado de activos.