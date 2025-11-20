Jara acusa “falta de coraje” en Kast y exige que no siga restándose de los debates

La candidata presidencial Jeannette Jara lanzó su ofensiva más directa contra José Antonio Kast desde que ambos pasaron a segunda vuelta. En un punto de prensa marcado por la tensión electoral, la abanderada del oficialismo lo acusó de restarse deliberadamente de los debates convocados para el balotaje.

Para Jara, la ausencia de Kast no es solo una estrategia, sino una amenaza a la calidad democrática: “Cuando en Chile hay una segunda vuelta, el debate público no es un favor, sino la forma en la que los chilenos y chilenas se enteran del país que quieren construir los candidatos”.

Jara subió el tono desde el inicio. Llamó a Kast a “no evitar las preguntas”, a dejar atrás las “propuestas clandestinas” y a enfrentar un debate “con coraje”. Según la candidata, su contendor “está evitando no solo los debates, sino que está evitando decirle a Chile qué es lo que pretende hacer cuando esté en el gobierno”. Y fue más allá: “Es un riesgo para el país. Es un riesgo para la economía y los mercados con asesores coludidos. Es un riesgo para los derechos sociales con rebajas de presupuestos clandestinas”.

La candidata detalló que Mega convocó con anticipación un debate para este domingo, pero Kast no confirmó asistencia. Lo mismo ocurre con el encuentro organizado por Chilevisión. “Lamento que hoy día use excusas para no asistir… estos sí son los foros en los cuales la ciudadanía va a poder escucharnos de frente”, dijo. Jara insistió en que ella confirmó su participación en los cinco debates previstos: “Espero que la prensa mantenga los debates en pie”.

El caso se extendió al llamado debate de Bad Boys, donde Franco Parisi advirtió que no participaría si Kast seguía ausente. Jara pidió que la instancia se mantenga.

En paralelo, Jara defendió su despliegue territorial y en medios: “Yo no me corro… siempre respondo de frente”. Y contrastó esa actitud con la de Kast: “Por eso se arrancó para las regiones”.

La ofensiva también incluyó una advertencia sobre seguridad y crimen organizado: “El coraje para enfrentar un debate es algo básico. Si se quiere enfrentar después con coraje al crimen organizado… no andar escondidos”.

En el cierre, Jara reforzó su mensaje central: “Kast es un riesgo para el país”. Y anunció que este viernes sumará nuevas figuras al “Comando Jara 2.0”, con incorporaciones desde el mundo social, cultural, científico y artístico. “Chile lo componemos todas y todos. No vamos a dejar que prime el odio, sino la esperanza y la unidad”.