“¡Que se vaya!”: José Antonio Kast, visita no grata para los comerciantes del Mercado Franklin

La llegada sorpresiva de José Antonio Kast al Mercado Franklin desencadenó una escena marcada por un clima de tensión y división entre comerciantes y transeúntes. El candidato presidencial del Partido Republicano recorrió el tradicional barrio comercial acompañado por el alcalde Mario Desbordes, en el marco de su despliegue territorial tras avanzar a la segunda vuelta frente a Jeannette Jara.

Apenas ingresó al sector, la reacción fue inmediata. Parte de los locatarios comenzó a gritarle improperios que rápidamente se difundieron en videos grabados en el lugar. En los pasillos del mercado se oyeron reclamos como “¡que se vaya!” y expresiones como “Querí cagar a los jubilados, viejo culiao (…) Ándate de acá conche… (…)”. El rechazo se mezcló con vítores de adherentes que respondieron con consignas de apoyo: “Se siente, se siente, Kast presidente”.

El momento más complejo ocurrió cuando Kast intentó entregar declaraciones a la prensa. En medio del ruido, interrumpió para pedir “tener un poquito de paciencia”, mientras continuaban los gritos cruzados entre detractores y seguidores. La escena obligó a su equipo a acelerar el desplazamiento y a sortear empujones y aglomeraciones que dificultaron la actividad comunicacional prevista.

Pese a la recepción dividida, la visita se enmarca en la estrategia del postulante republicano de recorrer comunas con alta afluencia de público en la Región Metropolitana. El recorrido por Franklin se sumó a otras actividades que Kast ha realizado en diversos territorios desde la noche de los comicios del 16 de noviembre.

