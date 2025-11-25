Manouchehri lanza billete a Araya en el Congreso: republicano negó pagos en caso Muñeca Bielorrusa

En uno de los episodios más ásperos del último tiempo en el Congreso, el diputado Daniel Manouchehri (PS) irrumpió este martes en el punto de prensa de Cristián Araya (Partido Republicano) y le lanzó un billete de $10 mil al pecho, en medio de las explicaciones del parlamentario sobre su vínculo con Sergio Yáber, el suspendido conservador de Bienes Raíces asociado al llamado caso Muñeca Bielorrusa.

El gesto ocurrió justo cuando Araya intentaba aclarar una serie de antecedentes revelados por los medios Ciper y Reportea, que dan cuenta de interceptaciones telefónicas en las que Yáber afirma haberle entregado $1,7 millones al diputado y haber recibido de él un dossier con información sobre Manouchehri, impulsor del libelo contra el exministro Antonio Ulloa y querellante del caso Hermosilla.

Manouchehri: “Ahí tiene plata si quiere”

Manouchehri irrumpió cuando Araya insistía en que solo envió “notas públicas” sin mayor relevancia y que lo hizo para evitar “teorías conspirativas”. Fue entonces cuando el socialista avanzó y le arrojó el billete: “Ahí tiene plata si quiere”, lanzó.

El republicano replicó: “Eso no corresponde”.

#CasoMuñecaBielorrusa “Nunca recibí un peso de Yáber ni puedo hacerme cargo de lo que digan terceras personas”: El diputado Cristian Araya se defendió de las acusaciones que lo involucran con la trama. Durante su declaración, su par, Daniel Manouchehri, lanzó un billete de 10… pic.twitter.com/qAJa2YsBiL — AgenciaUno (@agenciaunochile) November 25, 2025

Minutos más tarde, Manouchehri redobló sus críticas: “Cometí un error en arrojarle $10 mil… me faltaron $1.690.000 para estar al nivel de lo que pudo haber querido recibir”. El socialista acusó a Araya de haber “armado un dossier para perjudicar” a quienes persiguen la corrupción y de entregar esa información a “una red delincuencial”.

La defensa de Araya: “Nunca recibí un peso”

En su declaración pública, Araya intentó despejar cualquier sospecha. Aseguró que conoce a Yáber desde 2024 —cuando lo asistió como bombero tras un accidente en el cerro Manquehuito— y que en octubre de 2025 aceptó una cena en su casa durante su campaña. Allí también estuvo presente el empresario gastronómico Víctor Valech.

Sobre el dossier referido en las escuchas, Araya confirmó que sí reenviaron información sobre Manouchehri, pero insistió en que eran “documentos públicos” sin mayor importancia. Lo central de su defensa quedó en una frase: “Nunca he recibido un peso del señor Yáber ni del señor Valech”.

También descartó haber participado en gestiones para favorecer a Ulloa o haber sido presionado para votar en su defensa. “No conozco al señor Ulloa… no tengo ninguna afinidad con él”, remarcó.

Pese a su desmentido, el fiscal nacional Ángel Valencia señaló que los antecedentes sobre Araya —y también sobre el senador Matías Walker— “ameritan ser investigados”, dando por hecho que el caso seguirá escalando.