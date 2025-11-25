Muñeca Bielorrusa: bancada FA lleva a Comisión de Ética a diputado Araya (Rep)

La bancada del Frente Amplio ingresó un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara para que se pronuncie sobre la conducta del diputado Cristián Araya (Partido Republicano), a quien vinculan con la trama “Muñeca Bielorrusa”.

En el escrito, los parlamentarios apuntan a infracciones a los deberes de probidad, integridad e independencia, citando como antecedente la conversación telefónica interceptada por Carabineros —publicada por Ciper— en la que el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, dice: “Le traje, hueón, el millón siete a Cristian Araya hoy día”.

Ante esto, la bancada preguntó: “¿Qué servicios entregó el diputado Cristian Araya a Sergio Yáber en el marco del caso Muñeca Bielorrusa?”, advirtiendo que podría haber “incurrido en conductas incompatibles con los deberes de probidad”.

La diputada Camila Rojas señaló que “es fundamental que el diputado Cristian Araya pueda demostrar que no se le hizo este depósito… que pueda respaldar esto mostrando sus cuentas bancarias”, recordando que el parlamentario y su bancada se han opuesto a la liberación del secreto bancario.

En la misma línea, Carolina Tello afirmó que “es urgente que la Comisión de Ética pueda revisar este caso para tranquilidad de la ciudadanía”, y destacó que ya existe una acusación constitucional presentada en paralelo a las indagatorias penales.

Rojas, además, emplazó al candidato presidencial José Antonio Kast a dar explicaciones sobre Araya, a quien describió como parte de su círculo cercano. Por su parte, el diputado republicano aseguró en redes sociales que “las imputaciones que hace el artículo son falsas” y sostuvo que, si es requerido, colaborará “proactiva y transparentemente, con toda la información que sea necesaria, para desacreditar estas falsas imputaciones”.