Reincidente: funcionario municipal de Chillán es segunda vez detenido por hurto

En un hecho sin precedentes del que tengamos registro, un funcionario de la Municipalidad de Chillán habría sido sorprendido sustrayendo especies desde un conocido y céntrico supermercado de la ciudad. Lo más llamativo es que se trataría de la misma persona que ya estaba bajo cuestionamiento por su eventual participación en la desaparición de diversos repuestos de motos desde los corralones municipales.

El episodio fue ampliamente comentado en los pasillos municipales de la capital regional y, de hecho, abrió diversos debates sobre la protección de los bienes municipales. Por lo mismo, este nuevo incidente protagonizado por el funcionario identificado como R.A.C. encendió las alertas de las autoridades municipales respecto de los controles internos de la corporación.

Desde la Municipalidad de Chillán señalaron, mediante una respuesta escrita, que se encuentran analizando los antecedentes para verificar su autenticidad y esclarecer lo ocurrido.

“La Municipalidad de Chillán espera que sus funcionarios mantengan conductas intachables tanto dentro como fuera de la institución. Las obligaciones funcionarias exigen observar una vida social acorde con la dignidad del cargo y evitar acciones que puedan afectar la imagen institucional. Por lo pronto, la Municipalidad iniciará un proceso disciplinario respecto de la persona involucrada, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas”, afirmó el comunicado.

Por su parte, el concejal Rodrigo Ramírez recordó que es la segunda vez que el funcionario en cuestión aparece involucrado en un hecho de similares características, por lo que llamó al alcalde Camilo Benavente a tomar cartas en el asunto.

“No podemos seguir permitiendo estos errores que no solo empañan la imagen del funcionario público, sino también la de la Municipalidad de Chillán. Esperamos tener respuestas concretas de parte de la administración municipal con respecto a este funcionario”, afirmó.