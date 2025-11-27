Jara pide a Kast que vaya a debates: “No se puede estar siempre escondido en una caja de cristal”

Finalizando el primer debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta, la candidata oficialista valoró la instancia como una oportunidad para que la ciudadanía conozca las propuestas de ambos, pero también criticó el actuar de su contrincante republicano.

“La ciudadanía tiene que votar informadamente y saber quién es quién en esto”, declaró Jara. Por lo mismo, informó que ella quiso “traer propuesta, pero también me parece necesario que se hagan las interpelaciones concretas porque cuando éramos ocho candidatos, la verdad es que era bien difícil debatir”.

Para los próximos debates, la candidata Jara espera que “se puedan seguir profundizando tanto las propuestas de cada candidato como también las diferencias”.

Jara aprovechó para referirse al rechazo que ha demostrado el candidato Kast al no asistir a debates y programas. Uno de esos fue el debate organizado por Mega y, además de negar su asistencia a todos los demás, excepto al de la Archi y de Antel. Igualmente, criticó las medidas de seguridad que ha tomado el republicano.

“La ciudadanía tiene que votar informadamente y saber quién es quién en esto, no se puede estar siempre escondido en una caja de cristal”, manifestó.

Finalmente, señaló que “las propuestas no son para el candidato Kast, son para los problemas que Chile tiene”.

Frente a estos comentarios, José Antonio Kast respondió que “cada uno tiene que ver cómo se plantea frente a los medios, cuál es la tensión que tiene dentro de su entorno. Si uno está en un entorno que está tensionado de sus equipos, a lo mejor eso influye en cómo yo me planteo frente a un debate”.