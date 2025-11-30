Apoyo de Frei a Kast desata quiebre con la DC y un duro control de daños en el comando de Jara
La DC convocó a una reunión de la mesa directiva para este miércoles, a lo que se sumó un requerimiento al Tribunal Supremo para expulsar a Frei de la falange. Mientras que desde el comando de Jara hicieron un llamado a la expresidenta Bachelet para que reiterara su apoyo a la candidata oficialista.
Encuentro polémico: El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se reunió con el candidato José Antonio Kast en su domicilio, lo que desató un fuerte remezón político.
Impacto en su partido: Esa reunión generó indignación dentro de Democracia Cristiana (DC), que convocó una reunión de su mesa directiva y elevó al tribunal interno del partido una solicitud para expulsar a Frei.
Crisis en comando oficialista: El equipo de la candidata Jeannette Jara debió responder rápidamente a la situación, generando lo que describen como un “control de daños” para contener el impacto político.
Reacciones de dirigentes: Desde la DC se calificó el gesto como “irresponsable” y contrario a los valores históricos del partido; uno de sus exdirigentes incluso comparó el apoyo implícito a Kast con una traición a la memoria colectiva.
Tensión sobre identidad partidaria: Para muchos militantes, el gesto representó un quiebre con la identidad histórica de la DC, generando cuestionamientos internos sobre qué representa el partido actualmente.