Justicia rechaza solicitud de defensa de Manuel Monsalve para una nueva prórroga en investigación
El juez de garantía, Héctor Caro sostuvo que ampliar el plazo “corresponde únicamente al fiscal” y que la petición de la defensa es “improcedente”. La investigación sigue abierta, pero con los plazos ya vencidos el Ministerio Público deberá solicitar su cierre.
Rechazo a nueva prórroga: El juez de garantía Héctor Caro determinó que la defensa de Manuel Monsalve no puede solicitar una nueva extensión del plazo de investigación, porque esa facultad “corresponde únicamente al fiscal”.
Audiencia anulada: La audiencia prevista para evaluar la prórroga fue anulada y la solicitud de la defensa fue declarada “improcedente”.
Estado actual de la investigación: La causa sigue abierta, pero los plazos ya vencieron, por lo que corresponde que el Ministerio Público solicite su cierre formal.
Motivo del rechazo: El juez citó normativa que establece que la defensa sólo podría pedir prórroga en caso de reapertura del caso y por única vez; fuera de ese escenario, la solicitud carece de legitimidad.
Qué viene ahora: Si el Ministerio Público no cierra la investigación, la defensa podría, eventualmente, pedir su reapertura para intentar restablecer plazos.