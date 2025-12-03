Concertacionistas envían carta a Jara y Kast: “Que el futuro pese más que la próxima elección”

Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron los destinatarios de una carta abierta firmada por 69 figuras históricas de la ex Concertación, quienes se declararon atentos al desenlace de la elección del 14 de diciembre. Entre ellos destacan Gutenberg Martínez, Soledad Alvear, Jorge Burgos, Andrés Velasco, Edmundo Pérez Yoma, Vivianne Blanlot e Ignacio Walker, junto a exministros, exparlamentarios, economistas y académicos.

Los firmantes sostienen que Chile llega a esta elección “en un contexto de profunda división”, donde una parte significativa del electorado no votará por su primera opción. Afirman que la campaña aparece “marcada por la resignación más que por la convicción” y que la segunda vuelta debería ser “el primer paso de un pacto más duradero, en el que el futuro pese más que la próxima elección y el interés general se imponga a las trincheras”.

La carta critica que el debate presidencial esté atrapado en el corto plazo y que los programas “pocas veces interpelan a la mayoría social”, resaltando que la polarización erosiona la legitimidad de las reformas y desalienta la inversión. Ante ello, llaman a que la próxima administración se enmarque desde el inicio en una visión de país de largo plazo, con metas económicas, sociales e institucionales claras y medibles que trasciendan un período presidencial.

El documento ordena ese horizonte en torno a tres grandes tareas. La primera es alcanzar un desarrollo económico sustentable, que permita producir más y mejor sin degradar el territorio. Los firmantes plantean que Chile debe recuperar una senda de crecimiento robusto, elevar la inversión y diversificar su base exportadora, probando que el progreso es compatible con la protección ambiental.

La segunda tarea apunta a generar más empleos, mayor productividad y una sociedad más equitativa. La misiva señala que el país debería converger hacia estándares de ocupación y distribución del ingreso propios de economías avanzadas, reduciendo el desempleo estructural, aumentando la participación laboral—en especial de mujeres y jóvenes—y disminuyendo la desigualdad en un contexto de rápido envejecimiento y baja natalidad.

El tercer eje propone avanzar hacia un Estado moderno, profesional y transparente, bajo la premisa de que “ninguna agenda de desarrollo será sostenible sin un Estado capaz de ejecutarla”. Se plantea modernizar la gestión pública, fortalecer el empleo estatal basado en mérito y responsabilidad, y mejorar la cercanía con la ciudadanía. Se subraya que la seguridad pública será una prioridad ineludible, afirmando que el combate al crimen organizado es una obligación cívica y una condición para cualquier proyecto de desarrollo.

Los firmantes piden a ambos candidatos asumir “un compromiso de Estado”: crear un espacio institucional, transversal y estable, donde gobierno y oposición acuerden metas país al 2050 y revisen periódicamente su cumplimiento, más allá de quién ocupe La Moneda. Aseguran que Chile necesita liderazgos capaces de convocar, escuchar y construir sobre lo ya avanzado.

Concluyen instando a Jara y Kast a competir no solo por los votos del presente, sino también “por el futuro de Chile”, comprometiéndose con un gran acuerdo nacional para el desarrollo.