Diputado Benavente (UDI) y propuesta de “Concertación de derecha” de Longueira: “Es más difícil”

El regreso de Pablo Longueira a la escena pública, tras el cierre del caso SQM, reactivó un debate dentro de la derecha sobre el futuro de sus coaliciones. Durante una cena de desagravio organizada en su honor —con más de mil asistentes—, el exministro y expresidente de la UDI planteó que su propósito será convertirse en un “instrumento de unidad” para articular una gran coalición que respalde a José Antonio Kast, en caso de que llegue a La Moneda.

Longueira afirmó que “el gran desafío que tenemos hoy es crear una alianza que le dé mayorías al gobierno de José Antonio Kast”, insistiendo en la necesidad de una derecha lo más amplia posible, capaz de representar el espíritu del 62% del plebiscito constitucional.

Consultado sobre esta propuesta, el diputado Gustavo Benavente (UDI) reconoció la trayectoria del exministro, pero marcó matices respecto del rumbo que debería tomar el sector. “Pablo Longueira, sin duda, es alguien que lleva la política en sus venas”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, aunque enfatizó que “hoy día los tiempos requieren recambio” y que los liderazgos deben recaer en “otras personas” capaces de interpretar las demandas actuales.

El parlamentario sostuvo que la centroderecha enfrenta un periodo de reflexión interna tras el ciclo electoral, y que uno de sus desafíos será “reposicionar la marca Chile Vamos” a través de una derecha o centroderecha “más conectada con la ciudadanía”.

Sobre la idea de conformar una “Concertación de las derechas”, Benavente fue explícito: “El tema de una sola coalición, eso hay que verlo. Eso es más difícil”. Sin embargo, abrió la puerta a mecanismos de cooperación: “Sí alianzas electorales”.