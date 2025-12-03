Ñuble se sumará a fiscalizaciones para detectar si scooters eléctricos superan límite de velocidad

Si por esas cosas de la vida tiene usted un scooter eléctrico que utiliza para trasladarse por las calles de la ciudad, entonces tiene que saber que ya comenzaron las fiscalizaciones a estos vehículos con el fin de asegurarse que cumplan con la norma de no exceder los 25 km/h que es lo exigido. Pero como se han detectado algunos de ellos adulterados en ese sentido, las autoridades decidieron apretar la mano y salir a revisarlos en terreno. Y en ello, la Región de Ñuble no se va a quedar afuera.

Según explicó el Seremi de Transportes, Javier Isla, los scooters han ganado gran popularidad por su versatilidad y economía como medio de transporte, observándose en muchos casos que circulan a una velocidad superior a la permitida. Por lo mismo, dicha institución está impulsando inspecciones en base a un dispositivo denominado “SC-25”, que es capaz de identificar la adulteración de estos medios de transporte.

“El llamado es que en este período de marcha blanca, las personas se aseguren de comprar un modelo que cumpla con la norma de velocidad y modificarlo si no cumple con ello. Así podrán desplazarse con seguridad, por ejemplo, por la red de ciclovías de la ciudad. Este período de marcha blanca comenzó en noviembre y se extenderá también a diciembre, mientras que la fiscalización oficial iniciará en enero de 2026”, sostuvo.

La medida no es menor, pues los accidentes con scooters han crecido exponencialmente en los últimos años, llegando a registrarse 563 durante el 2024. Ahora bien, tenga presente que mientras dure la marcha blanca no se cursarán infracciones, pero si lo pillan en enero próximo sin cumplir satisfactoriamente con la exigencia requerida, le puede caer una multa de hasta 1 UTM. Incluso, tanto Carabineros como los equipos de inspección municipal podrían retirarle el scooter volador.

“Es interesante precisar que el dispositivo utilizado para verificar la velocidad de estos aparatos fue desarrollado en Chile. Esto es parte de una estrategia destinada a evitar los accidentes. No queremos tampoco gente atropellada por velocidades superadas en estos medios de transporte. Es necesario contar con el uso racional y responsable de los usuarios”, aseveró el seremi de Seguridad, Jorge Muñoz, al respecto.