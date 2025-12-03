Republicanos evalúan apoyar acusación contra Simpertigue como gesto de apertura al diálogo

El abanderado presidencial de los pactos Cambio por Chile (PREP, PNL y PSC) y Chile Vamos, José Antonio Kast, llega al debate de Archi con un reenfoque político para la segunda vuelta, donde comenzó a buscar el respaldo de los votantes más despolitizados y también los que se identifican con centro y que tienen dudas de apoyar a su contendora oficialista, Jeannette Jara.

El diseño del republicano apunta a conseguir apoyos transversales fuera de su nicho político conservador y nacionalista. Ello, tras reunirse con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) y recibir el apoyo de la familia del fallecido exjefe de Estado Sebastián Piñera la semana pasada. En los últimos días, tras a lo menos tres reuniones privadas previas entre partidos, recibió el apoyo de figuras de la ex Concertación que militan en Demócratas y Amarillos.

“El objetivo siempre ha sido unir a toda la oposición para terminar con este Gobierno (…). José Antonio Kast y todos nosotros los republicanos habíamos tenido, por cierto, diferencias con el expresidente Frei, y con quien se les ocurra, diferencias. Este no es el momento de concentrarse en las diferencias, es el momento de concentrarse en las cosas que nos unen, y eso lo que hemos estado haciendo”, planteó el diputado Juan Irarrázaval.

Y agregó: “La primera vuelta ofrecía muchos distintos candidatos a los chilenos y hoy día hay solo dos opciones: la continuidad de este Gobierno o una propuesta distinta. Y muchos han elegido esa propuesta distinta”.

En el sector explican que la semana pasada el tono fue más sutil, pero advierten que esta semana se notará más y que ya se ha visto algo en la franja, un Kast que busca verse “más cercano y dispuesto a llegar a acuerdos”. En la bancada de los legisladores republicanos reelectos lo plantean con bastante claridad. Y sin tener una clara mayoría en el Congreso, donde su pacto sumado al de Chile Vamos y Demócratas es de 76 diputados.

“A mi parecer, el votante de centro y el votante despolitizado se van a inclinar por José Antonio Kast, porque representa el sentido común frente al continuismo de este Gobierno y nosotros estamos disponibles a llegar a acuerdos con cualquiera que quiera ideas sensatas y recuperar nuestro país desde el Congreso Nacional”, sostiene el diputado Benjamín Moreno (PREP).

“Niveles de unidad que nos sorprenden a muchos”

La estrategia incluye subrayar también su capacidad de diálogo, evidenciada en encuentros con Frei y sectores de Demócratas, Amarillos y de la ex Concertación. Incluso, no se descarta hacer gestos al Socialismo Democrático, como apoyar la acusación constitucional impulsada por los legisladores socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini contra el juez Diego Simpertigue, en el marco de la trama Muñeca Bielorrusa, derivada del caso Audios.

Su par, el subjefe de bancada de la tienda, diputado Luis Fernando Sánchez afirma que Chile vive “un momento de crisis” y que eso trae niveles de unidad, “ante la amenaza de continuidad de este pésimo Gobierno, que son relevantes, francamente nos sorprenden a muchos”

“Vemos alineados de cierta forma con una misma mirada a gente como la familia Piñera Morel, también a personas que se nos han ido sumando, como Ximena Rincón, el exministro Mañalich. Hemos tenido diferencias en el pasado, pero el momento de crisis (…) nos convoca a todos (…), recuperar la economía, la calidad de la educación, en la salud pública y tantas urgencias”, afirma el subjefe de bancada, Luis Fernando Sánchez.

Según explican en las derechas, se trata de una estrategia orientada a retener el apoyo que recibió en la primera vuelta y principalmente a abrir espacios para atraer a votantes desilusionados o huérfanos de otras candidaturas. Asimismo, durante el debate y en tres giras regionales que se preparan, Kast busca mostrar su disposición para conversar con diferentes sectores de la sociedad.

“Reconciliar también es una palabra importante”

Su par de la bancada, Stephan Schubert, expresa que el votante de centro se inclinará por la candidatura de Kast en el balotaje, porque sintoniza con la visión sobre una clase media abandonada y el uso correcto de recursos resuena con los votantes de centro, que “se sienten distanciados” de la propuesta de la candidata oficialista.

“Tengo la impresión de que el votante de centro va a inclinarse por José Antonio Kast, no solo porque sus condiciones personales (…) sino que también su mirada del Estado, de la clase media, de los impuestos y la eficiencia del Estado (…) coincide, más bien de la gente de centro, con una mirada como la que plantea él”, dice el parlamentario.

El legislador sostiene que, a pesar de que la candidata representa a una coalición, su formación y trayectoria comunista podría alejar a muchos votantes: “Incluso las personas de izquierda se sienten alejadas y distanciadas de una visión comunista”, afirma Schubert.

El diputado Irarrázaval apunta a tiempos de reflexión y de reconciliación con quienes están más hacia el centro. “Hoy día es también un poco el espíritu que queremos darle a nuestro Gobierno, un Gobierno que sea no solamente de recuperación de Chile, sino también de reconciliación. Nosotros los republicanos usamos todas las palabras con re: reconstruir, recuperar, reconciliar, creo que también es una palabra importante”.