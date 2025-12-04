Montes responde críticas por priorizar megatoma de San Antonio: “Hay que tener varias filas”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó las críticas surgidas tras la decisión del Gobierno de expropiar 100 hectáreas de los terrenos donde se emplaza la megatoma de San Antonio, una medida que busca destrabar una crisis habitacional que se arrastra desde 2019. El anuncio generó cuestionamientos desde la oposición, donde algunos parlamentarios afirmaron que la decisión enviaba una “mala señal” y podía incentivar a “saltarse la fila”. José Antonio Kast, por su parte, acusó al Ejecutivo de haber actuado con “dilación”.

Este jueves vencía el plazo fijado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para concretar un desalojo. Sin embargo, el Gobierno informó que se elaborará un “plan de desalojo”, sin entregar plazos específicos. Montes explicó en Tele13 Radio que esa etapa corresponde al Ministerio del Interior: “Hoy día se iba a plantear los albergues (…) y en lo demás viene un plan que desconozco en detalle”, dijo, agregando que se consideran factores como la disponibilidad de Carabineros y las complejidades del terreno costero.

El ministro contextualizó que, tras la confirmación de la orden de desalojo por parte de la Corte Suprema el 4 de marzo, el Minvu comenzó a buscar alternativas para evitar un operativo masivo con alto riesgo humano. “Lo mejor era que el Estado desarrollara un plan habitacional aquí, que era lo que nos planteaban los propios pobladores”, explicó. A partir de ello se realizaron reuniones con los propietarios de las 215 hectáreas, pero la negociación fracasó: querían vender la totalidad del predio en un solo acto y a un precio muy superior al determinado por las tasaciones oficiales, lo que impedía una compra regular.

Montes insistió en que evitar el desalojo era prioritario debido al impacto social: “Tres mil niños viven ahí; está al lado de todo el traslado de frutas hacia la costa. Esto puede generar una situación humana muy compleja”.

Finalmente, el Gobierno optó por la expropiación para habilitar un proyecto habitacional donde los propios ocupantes deberán pagar el equivalente del terreno, combinando sus aportes con subsidios estatales. “Eso era lo que hacía que no saltaran a la fila”, afirmó.

El ministro también respondió a las críticas de comités de vivienda que aseguran estar esperando soluciones desde hace más de una década, como el comité Los Aromos 2. Ante ese reclamo, sostuvo que “hay que tener varias filas, no es una sola”, porque las realidades territoriales, rurales, insulares o de sectores medios exigen mecanismos diferenciados. “Yo estoy convencido de que a la larga hay que tener más caminos para responder a distintas necesidades”, señaló.