Gobierno defiende expropiación en megatoma de San Antonio y acusa desinformación en campaña

El Gobierno salió a responder las críticas que surgieron hoy en el debate presidencial de la Archi, donde los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara cuestionaron la decisión de expropiar parte del territorio de la Megatoma de San Antonio para evitar el desalojo.

Cabe recordar que el plan del Gobierno contempla expropiar el terreno donde se emplaza la megatoma y, posteriormente, desarrollar un proyecto habitacional para evitar el desalojo del asentamiento ilegal donde viven más de 10 mil personas. Si la medida se concreta, alrededor de 3.700 familias serían beneficiadas, mientras que otras 400 quedarían fuera.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la cuestionada medida de expropiar 100 de las 215 hectáreas del terreno de la megatoma: “En periodo electoral es fácil criticar y criticar, pero lo mínimo antes de hacerlo es estar informado para no contribuir a la confusión, a la desinformación”.

“Este Gobierno está cumpliendo con lo que ha fallado la Corte, a propósito del plan de desalojo que el día de mañana se tiene que presentar en tiempo y forma. Aquí nadie se está ni saltando la fila ni está incumpliendo la ley. Insistimos durante seis meses en un acuerdo, pero lamentablemente los propietarios exigieron un valor por metro cuadrado mayor al valor comercial”, manifestó Vallejo.

En el debate, José Antonio Kast criticó que la estrategia era solo para dilatar el fallo judicial. En cambio, Jara dijo que a esta altura lo único que podían hacer era expropiar, pero que lo consideraba una medida que llegó tarde. Por lo mismo, ella declaró que hubiera actuado antes.

Por su parte, Elizabeth Rivera, que es dirigente de la megatoma, se refirió a la intención de expropiar y comentó que “nosotros esperábamos esto. Estuvimos trabajando más de un año en este proyecto de plan habitacional. Todas las familias que están, que van a quedar fuera del paño a expropiar, van a ser reubicadas dentro de lo que sí va a ser expropiado. Y eso lo vamos a hacer en conjunto y con ayuda también del Estado”.