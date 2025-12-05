Corte ratifica que ASPOR incumplió póliza y refuerza la defensa de Orrego ante desafuero

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una importante resolución en el caso que involucra al Gobierno Regional Metropolitano (GORE) y la aseguradora ASPOR, relacionada con el proyecto “Prevención del Suicidio Quédate” de la Fundación ProCultura. La Corte rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por ASPOR, que intentaba eludir el pago de las pólizas de seguro a primer requerimiento que garantizaban los fondos transferidos por el GORE. Este fallo tiene una gran relevancia, ya que incide directamente en la defensa del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, quien enfrenta una solicitud de desafuero por parte del fiscal Juan Castro Bekios.

El caso en cuestión involucra una serie de pólizas de seguro contratadas por la Fundación ProCultura con laaAseguradora Porvenir S.A (ASPOR), para garantizar los fondos recibidos del GORE. Sin embargo, tras una terminación anticipada del convenio, ProCultura no respondió a la solicitud del GORE para presentar las cartolas bancarias que acreditaran el saldo restante de $1.015 millones. Esta omisión llevó al GORE a activar las garantías del seguro, pero ASPOR se negó a pagar. Esta negativa motivó una denuncia ante la CMF, que multó a la aseguradora con una multa de 1.000 UF.

En este contexto, la sentencia de la Corte de Apelaciones confirma la legalidad de la multa impuesta por la CMF y establece que ASPOR no cumplió con su obligación de pagar las pólizas “a primer requerimiento”, tal como lo exige la normativa. Esto resalta la importancia del instrumento financiero utilizado para asegurar la correcta ejecución de los fondos transferidos por el. Este fallo refuerza la posición del GORE y, al mismo tiempo, la defensa del gobernador Orrego, al mostrar que ASPOR no cumplió con lo estipulado en el contrato y vulneró la normativa vigente.

Para la defensa de Orrego, este fallo resulta clave en su lucha contra las acusaciones de negligencia y fraude al fisco, elementos fundamentales de la solicitud de desafuero, que deberá resolver la Corte de Apelaciones de Santiago, luego que el caso saliera de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Según la Fiscalía, el gobernador no cumplió adecuadamente con su responsabilidad en la supervisión de los fondos transferidos a la Fundación ProCultura. Sin embargo, Orrego ha sostenido de manera constante que el proyecto de “Prevención del Suicidio Quédate” estaba debidamente asegurado con pólizas de seguro que garantizaban el total de los fondos, por lo que no existió ningún perjuicio fiscal.

La resolución de la Corte, al respaldar la exigibilidad de las pólizas, da un fuerte impulso a la defensa del gobernador, pues asegura que los fondos estaban garantizados. Esto significa que, si bien hubo un incumplimiento de la aseguradora, no hubo un perjuicio económico para el Estado. La responsabilidad no recae en la gestión del GORE, sino en la aseguradora que no pagó lo comprometido.

“Tal como dijimos desde el primer día, vamos a recuperar cada peso del programa de prevención del suicidio ‘Quédate’. Hoy la justicia nos da la razón. La aseguradora ASPOR intentó dilatar y esquivar su única obligación: pagar una póliza válida y exigible. Esta sentencia confirma que la ley está de nuestro lado y, en consecuencia, también el fallo de la Comisión para el Mercado Financiero, que sancionó a esta empresa por su incumplimiento. Vamos a seguir hasta el final, con los recursos públicos no se juega y quienes incumplen con esta norma no pueden pretender impunidad”, señaló el gobernador.