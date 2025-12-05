Prisión preventiva para 17 imputados en caso “mafia china”: incluido excarabinero ligado a la banda

17 de los 18 imputados formalizados por su participación en la denominada “mafia china” quedaron en prisión preventiva, según resolvió este jueves el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La audiencia reunió a los acusados trasladados desde el penal Santiago 1, mientras uno de ellos participó de manera telemática desde Copiapó.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte imputó a los detenidos —entre ellos el excarabinero Gonzalo Andrés Hernández Salinas, desvinculado ayer por la institución— delitos de tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de activos, secuestros extorsivos y soborno. En el caso del exuniformado, el Ministerio Público agregó cohecho reiterado y revelación de secreto, apuntándolo como colaborador de la organización desbaratada tras un masivo operativo en Barrio Meiggs.

El tribunal acogió la solicitud del fiscal Alfredo Cerri y determinó prisión preventiva para 17 de los formalizados. Diez de ellos quedaron en esa condición por peligro de fuga y otros siete por constituir un riesgo para la seguridad de la sociedad. A los primeros se les fijó una caución de $7 millones, que permitiría sustituir la máxima cautelar por arresto nocturno, firma quincenal y arraigo nacional en caso de ser pagada.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que parte de los imputados fue detenida en un restaurante utilizado por la organización, donde se encontraron sustancias y elementos asociados a los delitos indagados. El fiscal Cerri destacó, sin embargo, que su presencia en ese lugar no los convierte necesariamente en integrantes del núcleo de la agrupación, aunque sí existirían antecedentes suficientes para imputarles responsabilidades penales.

Consultado sobre el alcance del operativo, el persecutor advirtió que no es posible asegurar la desarticulación completa de las mafias que operan en el sector. Afirmó que el caso revela dinámicas criminales que no siempre son visibles y que requieren de un trabajo sostenido de prevención.

El tribunal fijó un plazo de seis meses para la investigación.