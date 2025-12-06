Abogado de familiares del Bruma: estudiamos presentar querella criminal contra ejecutivos de Blumar

Luego de que la Justicia decidiera adelantar para marzo de 2026 la formalización de los tripulantes del Cobra, la tarde del viernes se conoció que los 17 tripulantes desistieron de la querella por injurias y calumnias presentada en contra del abogado de las familias de los pescadores del Bruma, Rafael Poblete.

Poblete cuestionó la explicación entregada por el abogado del PAM Cobra, quién aseguró que el desestimiento se dio para hacer uso del derecho a “guardar silencio” de los tripulantes, cuestión que fue fuertemente rebatida por Poblete.

“Aquí estamos frente a una tremenda inconsistencia. Se querellan porque supuestamente yo hablé de un “pacto de silencio” y, a días de iniciar el juicio, desisten de la querella porque quieren guardar silencio. Es un absurdo”, subrayó el abogado.

Ante la resolución del Juzgado de Garantía de Concepción que acogió el sobreseimiento definitivo de la querella, agregó “Esto demuestra que [la querella] no tenía ningún fundamento. Se afectó gravemente mi honra como persona y profesional, por lo que ejerceré todas las acciones legales en contra de Blumar, empresa detrás de esta querella”.

Además, el abogado señaló que, por instrucción de las familias de los siete pescadores del Bruma, el equipo jurídico que encabeza se encuentra estudiando la presentación de una querella criminal por el delito de obstrucción de la investigación y por la figura de encubrimiento; ambos en contra del presidente del directorio de Blumar, Rodrigo Sarquis, y del Gerente General de Pesquera, Gerardo Balbontín Fox.