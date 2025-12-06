Magdalena Piñera reafirma su apoyo en segunda vuelta: “Nuestro candidato hoy es José Antonio Kast”

La hija del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera Morel, reafirmó su respaldo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast (Partido Republicano), pese a remarcar que Chile Vamos se quedó sin candidato en segunda vuelta.

La mayor de los hijos del exmandatario se había cuadrado en primera vuelta con la exalcaldesa de Providencia Evelyn Matthei (UDI): desde mediados de año, el clan Piñera-Morel (compuesto, además de por la propia Magdalena y la exprimera dama Cecilia Morel, por sus hermanos Sebastián, Cristóbal y Cecilia) reforzó su presencia en la campaña de la gremialista, afirmando que “el piñerismo sí está presente en el comando”, y la propia Magdalena la acompañó al debate de la la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) del pasado 4 de noviembre.

Posteriormente, y previo a las elecciones del pasado 16 de noviembre afirmó que “el adversario político final es la candidata del PC”, en referencia a la candidata Jeannette Jara. Y durante la misma noche de la victoria de Kast sobre Johannes Kaiser y Evelyn Matthei lo felicitó, encargándole “la enorme responsabilidad de defender la democracia y libertad en segunda vuelta”.

“Nosotros teníamos una candidata que era Matthei, que no pasó a la segunda vuelta. Hoy hay dos opciones. Yo soy de un sector político que es superclaro: yo creo en la justicia social, en la libertad, igualdad de oportunidades y eso está en Chile Vamos”, afirmó hoy, según consigna CNN Chile.

En esa línea, y en referencia al conglomerado tradicional de derecha, afirmó que “no tenemos hoy candidato. Él [Kast] nos pidió esa reunión, él nos fue a visitar. Le deseamos que le vaya bien. Deseamos que le vaya bien, gane quien gane”.

Algo que respaldó esta tarde nuevamente: “Yo y mi familia dimos el apoyo el mismo domingo 16 de noviembre en un tuit aquí mismo. No me equivoco. Mi apoyo es para Kast“, afirmó a través de su cuenta de X (anterior Twitter).

Yo y mi familia dimos el apoyo el mismo domingo 16 de noviembre en un tuit aquí mismo. No me equivoco. Mi apoyo es para Kast. Creo en un proyecto de libertad, justicia social, igualdad de oportunidades y en eso no me equivoco. @joseantoniokast https://t.co/DX0H4dBeQR — Magdalena Piñera (@Manena) December 6, 2025

Cabe destacar que tras las elecciones de primera vuelta existió una reunión entre el líder republicano y la familia Piñera. Según reportó Ex-Ante, los contactos entre ambas partes se activaron tras la confirmación de los resultados, lo que finalmente se concretó un el encuentro celebrado en la casa de Las Condes de Cecilia Morel, en la que participaron tanto la viuda del expresidente como Magdalena, Sebastián y Cristóbal Piñera.