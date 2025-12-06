Diego Simpertigue: “No soy partidario de cambiar el sistema de nombramiento de jueces”

El suspendido ministro de la Corte Suprema de Chile, Diego Simpertigue, se encuentra en el ojo del huracán, enfrentando una serie de investigaciones y acusaciones que han puesto en duda su imparcialidad y la integridad del proceso judicial en el país. En medio de esta tormenta, Simpertigue concedió una entrevista a El Mercurio, en la que defendió el actual y polémico sistema de nombramiento de jueces, mostrándose contrario a cualquier reforma que apunte a modificar el statu quo.

La controversia que envuelve al ministro es grave. Simpertigue está siendo investigado por su vinculación con la trama de la “Muñeca Bielorrusa”, un escándalo judicial que involucra a abogados y empresas implicadas en la alteración de fallos judiciales. Se le ha cuestionado especialmente por su rol en un fallo que favoreció al consorcio Belaz Movitec (CBM) en un litigio contra Codelco. La situación se complica aún más al saberse que, después de emitir este fallo, Simpertigue viajó en un crucero por Europa con el abogado Eduardo Lagos —quien se encuentra en prisión preventiva junto a su colega Mario Vargas Cociña—, lo que ha sido interpretado como un claro conflicto de intereses.

En su entrevista, Simpertigue abordó la reforma al proceso de nombramiento de jueces, rechazándola de manera tajante: “No soy partidario porque lo que interesa acá es que haya una pluralidad de personas que participen”.

Simpertigue argumenta que el sistema actual, aunque no está exento de defectos, no tiene alternativa perfecta. Según él, la presentación de los candidatos al Senado, donde los tres poderes del Estado intervienen en la validación del nombramiento, es necesaria porque legitima el sistema. Sin embargo, sus declaraciones chocan con los numerosos antecedentes que sugieren que este sistema ha favorecido intereses políticos por encima de la independencia judicial.

Esta postura del ministro se enmarca en un contexto judicial cada vez más tenso, con la Corte Suprema de Chile tomando medidas contra Simpertigue. El 5 de diciembre de 2025, la Corte decidió suspenderlo temporalmente de sus funciones durante dos meses, mientras avanza tanto la investigación interna como la acusación constitucional en su contra. Este proceso podría derivar en su destitución y en la inhabilitación para ocupar cargos públicos. En paralelo, el Congreso está analizando una acusación constitucional que lo acusa de “notable abandono de deberes”, no solo por el caso CBM, sino también por otros fallos polémicos, como su vinculación con la inmobiliaria Fundamenta.

Simpertigue, quien se enfrenta a un futuro incierto y a una creciente presión política, insiste en que su comportamiento ha sido impecable, rechazando las acusaciones de que su cercanía con ciertos abogados pudiera haber influido en sus fallos. “No sabía que en la causa Belaz Movitec era patrocinada por Lagos ni Vargas, por lo que no podía haber cometido una irregularidad”, aseguró, aunque las pruebas y los hechos siguen alimentando las dudas sobre su imparcialidad.