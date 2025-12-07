Memorias presidenciales: El archivo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle donado a la Universidad de Chile

Una antigua memoria estudiantil escrita a máquina –cuando realizó su practica en la Compañía de Acero del Pacífico–, hasta el registro de una pasantía laboral en una empresa hidráulica en Italia, a fines de los años 60, son parte del archivo que acaba de entregar el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la Universidad de Chile, en una ceremonia realizada en la Sala Amanda Labarca, el 20 de noviembre pasado.

En el acto estuvo el exmandatario acompañado de sus hijas, Verónica y Magdalena Frei Larraechea, y distintas autoridades de la Universidad de Chile, entre ellas su rectora Rosa Devés, la directora del Archivo Central Andrés Bello, Fernanda Vera, y el equipo del Archivo Central Andrés Bello que resguardará el material en comodato por 50 años.

Rosa Devés comentó en la ocasión que el Archivo Central Andrés Bello ya custodia los legados de otros ex Mandatarios, como una carta de Manuel Blanco Encalada, un diploma de Manuel Bulnes y una nota con instrucciones militares de José Manuel Balmaceda. El archivo del expresidente Frei, además de sumarse al histórico repositorio, sería el más abundante de las colecciones provenientes de ex presidentes de la República.

“Nos honra enormemente el hecho de que se trate de un Presidente egresado de nuestra Universidad. Esto marca un camino, porque se convertirá en material para la investigación, la formación y la extensión, es decir, habitará en el centro de la actividad universitaria”, aseguró Devés en la ceremonia.

El archivo de Frei Ruiz-Tagle contiene, entre otros registros, minutas protocolares impresas en pequeños cuadernillos, que se entregaban a las comitivas durante las giras internacionales, y hasta archivos de prensa recortados a mano antes de la era digital. Hay correspondencia, cintas en VHS y registros de audio. En total, 110 metros lineales de documentos y 115 álbumes familiares.

“Que mi archivo se resguarde en la Universidad de Chile, para mí es un honor y tengo la seguridad de que va a estar muy bien cuidado, que se encontrará a disposición de las personas que quieran analizar lo que ha sido nuestro trabajo y nuestra historia en el país”, comentó el ex Presidente y también exalumno de Ingeniería Civil en la misma casa de estudios.

Cuarentenas e inventarios

Desde septiembre, los encargados del resguardo de estas piezas han recibido los distintos soportes y materiales que conforman el archivo, sometiéndolos a rigurosos procesos técnicos de conservación, digitalización y puesta en valor para garantizar su posterior acceso al público, quien podrá revisar el material en la Biblioteca Digital de la U. de Chile.

Según el Área de Conservación Patrimonial del Archivo Central Andrés Bello, las piezas documentales se encuentran en buenas condiciones generales y han sido objeto de procesos de limpieza y estabilización antes de ser digitalizadas.

El coordinador de gestión cultural y extensión del archivo, Gabriel González, comenta que la familia Frei Larraechea todavía está entregando materiales y que afortunadamente estos se encuentran en buenas condiciones de conservación. “Esto habla de que la familia resguardó adecuadamente los documentos a través de la Fundación Eduardo Frei Montalva, con una conciencia patrimonial bien acabada. Los documentos, en general, están en buenas condiciones”, explica González.

Pese a la calidad del material recibido, es necesario realizar un periodo de cuarentena para aislar los materiales y no contaminar otras colecciones, aclara el coordinador del archivo. “Se hace en caso de que tengan cualquier bichito, hongo o microorganismo que se pueda propagar y que fomente el deterioro de otras colecciones. Por eso quedan aislados o en cuarentena. Es un proceso progresivo, a medida que ingresan las cajas, otras van saliendo”, explica González.

El soporte predominante de la colección es el formato papel. En él se puede rastrear una faceta profesional de Frei Ruiz-Tagle, desde sus inicios como estudiante de Ingeniería Hidráulica en la Faculta de Ciencias Físicas y Matemáticas, hasta desarrollar su práctica en la Compañía de Acero del Pacífico en el año 1965, periodo que dejó registro en un añoso cuaderno Torre y una memoria escrita a máquina, acompañada con fotos en blanco y negro de la siderúrgica de Huachipato.

También existe abundante material del periodo presidencial (1994-2000), donde figuran minutas de protocolos para viajes de Estado, impresas en pequeños cuadernillos que, además del itinerario propio de la agenda de visita, incorporaban sugerencias de cómo ir vestidos a las distintas recepciones.

De las giras presidenciales, existen diversos registros fotográficos, en los que se destaca una visita a El Vaticano y un encuentro con Jacques Chirac en Francia, en abril de 1997. De este último periplo, Frei se trajo un álbum fotográfico de su estadía con una dedicatoria a mano del presidente galo. “Hay huellas de manuscritos de distintos presidentes por el mundo y fotos donde llama la atención la puesta de escena de Martita (Larraechea), como siempre muy involucrada en su rol de Primera Dama”, explica Gabriel González.

Entre los 115 álbumes fotográficos del archivo, también existen imágenes de la época de su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva. Entre ellos, destaca un álbum hecho a mano que le regaló la Fuerza Aérea de Chile, luego de una visita que realizó el mandatario a la isla Rey Jorge. “En ese archivo destaca porque está escrito a mano, con una factura muy delicada, y unas fotos maravillosas”, agrega González.

De los 1.700 expedientes que tienen hasta el momento, 400 de ellos han sido inventariados por el Área de Conservación Patrimonial del Archivo Central Andrés Bello, quienes esperan tener la totalidad del acervo listo a fines del próximo año, para que el público pueda acceder a la memoria de un periodo presidencial, entregada por Eduardo Frei Ruiz-Tagle a su querida alma mater.