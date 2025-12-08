A una semana del balotaje, derechas se “agarran del moño” con recriminaciones cruzadas

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, un intenso cruce de declaraciones entre figuras de la derecha escaló en redes sociales y expuso las tensiones internas del sector en plena recta final de campaña.

Todo comenzó tras una entrevista del diputado electo por La Araucanía, Eduardo Cretton (UDI), publicada por El Mercurio, en la que cuestionó el rol de Chile Vamos y la falta de sintonía política con las mayorías. “La gobernabilidad como concepto es muy importante, pero no se traduce necesariamente en apoyo político”, reflexionó. A su juicio, la tecnocracia habría terminado por alejar a la coalición “de tener un relato más político que les hiciera sentido a las grandes mayorías”.

Cretton también apuntó a la fallida campaña de Evelyn Matthei, asegurando que “fue abandonada por quienes no se jugaron un ápice por ella cuando meses antes andaban a los abrazos”. Y agregó: “A peso veinte se tienen que haber vendido los senadores que le salvaron el pellejo a (Diego) Pardow”.

Las críticas provocaron respuesta inmediata. El expresidente de RN, Alberto Cardemil, intervino para bajar la tensión: “No peleen ahora, cada día y mes y año tiene su propio afán”, escribió.

Pero lejos de calmarse, el intercambio escaló. Desde Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke replicó a Cretton, aludiendo a su rol en la campaña de Matthei: “Una desaparición como la tuya en la campaña de Evelyn Matthei. Saludos”. La réplica no tardó: “Jamás desaparecimos de la campaña (…) la tuya es por Servel. Saludos”, contestó Cretton.

A la discusión se sumó la exministra Marcela Cubillos, quien defendió el tono “constructivo y analítico” de la entrevista del diputado UDI y criticó a Cruz-Coke por no asumir el “daño electoral” que —según ella— habría provocado la reforma de pensiones impulsada por el senador. “La entrevista de Cretton es constructiva… Está pendiente el análisis del daño electoral que puede haber provocado la reforma de pensiones que tú empujaste sabiendo que no te tocaba reelección”, señaló.

Cardemil volvió a intervenir, esta vez calificando la discusión como un “inoportuno análisis”. Afirmó que las diferencias deben abordarse en espacios internos y no en público: “Los aportes efectivos y convocantes en materia y acción política interna se hacen reflexionando y oyendo en instancias y sedes internas, no por los medios ni las redes”.

Cruz-Coke respaldó la postura del exdiputado y cerró el cruce con una última crítica: a su juicio, los dichos de Cretton fueron “innecesarios y desleales”.

A seis días de la elección, el intercambio expuso los desacuerdos estratégicos y el malestar acumulado en distintos sectores de la derecha, en un momento en que el sector esperaba mostrar cohesión para enfrentar el desenlace presidencial.