La Moneda presiona a Kast por proyecto que conmutaría penas a reos terminales

En la antesala del debate presidencial de Anatel, el último antes de la segunda vuelta, La Moneda escaló su ofensiva contra José Antonio Kast. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, emplazó al abanderado republicano a aclarar sin ambigüedades su posición frente al proyecto de la oposición que busca conmutar penas a reos terminales, incluidos condenados por violaciones a los derechos humanos y abusadores de menores.

Vallejo recordó que el Ejecutivo ha advertido desde hace meses sobre los alcances de la iniciativa, que calificó como un retroceso grave en estándares de justicia y protección a las víctimas. “Nosotros como gobierno encontramos que en estas cosas no se pueden tener medias tintas. Hay que ser claros. Se apoyan estas cosas o no. Porque son señales que damos al país. Se está de acuerdo con liberar de las cárceles a delincuentes tan peligrosos como torturadores o violadores de menores solo por el hecho de tener mayoría de edad o tener alguna enfermedad crónica.

Y agregó que “es bueno saber y tener claridad sobre esto. Sin ambigüedades, sin medias tintas, porque estamos hablando de temas delicados, estamos hablando de la seguridad de las personas, estamos hablando de garantizar que no haya impunidad, de garantizar que no haya revictimización”, señaló.

La ministra subrayó que la propuesta alcanza no solo a violadores de derechos humanos, sino también a condenados por delitos sexuales contra menores. “Eso no es sentido de humanidad. Eso es violento. Eso es impunidad. Por eso es tan escandaloso, o más bien debería escandalizarnos a todos, que en pleno siglo XXI, cuando estamos todos preocupados de la agenda de seguridad y de meter presos a los que tienen que estar presos, un grupo de parlamentarios de derecha pretenda generar salida alternativa y sacarlos de las cárceles. No solamente a los torturadores de la dictadura, sino que a violadores de menores de edad”, planteó.

El tema se convirtió en flanco para la campaña republicana tras la reciente entrevista del diputado José Meza, quien se mostró favorable a conmutar penas a este tipo de condenados. La portavoz insistió en que en un contexto donde la seguridad es prioridad ciudadana, la sola idea de liberar a reos de alta peligrosidad resulta “escandalosa”.

El emplazamiento llega el día del debate televisivo más cercano al proceso electoral, un escenario donde La Moneda espera que Kast sea presionado a definiciones concretas sobre un proyecto que tensiona su sector y reactiva uno de los clivajes más sensibles de la política chilena: derechos humanos, condenas y límites de la justicia en democracia.