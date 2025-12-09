Publicidad
Renuncia seremi de Valparaíso por caso Millakura, marcado por denuncias de abuso y discriminación

Renuncia seremi de Valparaíso por caso Millakura, marcado por denuncias de abuso y discriminación

Mesa de noticias de El Mostrador

Lorena Cofré, militante del Frente Amplio y quien estaba bajo investigación por discriminación y hostigamiento, dejó el cargo alegando “razones de salud mental”, en medio del impacto político y judicial del caso.

La seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, renunció tras revelarse nuevos antecedentes sobre la denuncia de discriminación y abuso laboral presentada por la periodista Sol Millakura, quien se suicidó en noviembre. Cofré salió por “razones de salud mental” mientras avanzan indagaciones administrativas y judiciales. Un reportaje de Tele13 detalló acusaciones de maltrato vinculadas a la identidad de género de Millakura. El caso abre un flanco político para el gobierno y reaviva el debate sobre protocolos de no discriminación y violencia laboral en el Estado.
La crisis que remeció a la Seremi de Salud de Valparaíso terminó este martes con la renuncia de su titular, Lorena Cofré, luego de que se conocieran nuevos antecedentes sobre la denuncia de discriminación y abuso laboral interpuesta por la periodista Sol Millakura Hernández, quien se suicidó en noviembre pasado.

La salida de Cofré —según fuentes con conocimiento directo del expediente— fue presentada argumentando “razones de salud mental”, mientras avanzan las indagaciones administrativas y judiciales iniciadas tras la muerte de Millakura, quien se identificaba como persona no binaria y había denunciado hostigamientos vinculados a su identidad de género.

El caso quedó bajo un fuerte escrutinio público desde que, la noche del lunes, un reportaje de Tele13 revelara detalles de la querella que Millakura presentó tras ser desvinculada en marzo de 2025. En ese escrito, la periodista acusó vulneración de derechos fundamentales, discriminación y despido injustificado. Cofré, su jefa directa y correligionaria en el Frente Amplio, es señalada como responsable de un patrón de maltrato y exclusión laboral.

La seremi ya estaba suspendida de su militancia en el FA desde que estalló la denuncia. Paralelamente, se encontraba con licencia médica, y un subrogante ejercía sus funciones. Hoy, sin embargo, se hizo efectiva su salida definitiva del organismo.

