Abogado Tomás Jordán y pulsión autoritaria de Kast: podría darse “un retroceso conservador”

El debate constitucional y político vuelve a situarse en el centro de la discusión en medio de las tensiones provocadas por los casos Hermosilla, la llamada “muñeca bielorrusa” y las expulsiones recientes en la Corte Suprema. Mientras el sistema judicial enfrenta cuestionamientos estructurales —incluida una reforma procesal civil estancada por más de dos décadas y un proyecto para crear un Consejo de Nombramientos Judiciales—, el escenario político se concentra en las propuestas de José Antonio Kast y la noción de un eventual “gobierno de emergencia”.

En este contexto, el abogado constitucionalista Tomás Jordán analizó los márgenes institucionales de un eventual gobierno de Kast y los riesgos de una deriva autoritaria. “Kast pasa a la segunda vuelta y en el supuesto que gana la presidencia tendría parte de la mayoría electoral que sería la presidencia de la República, pero con los resultados de primera vuelta no tiene esta mayoría electoral en el Congreso”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Ese Congreso, afirma Jordán, constituye “el primer freno y contrapeso a cualquier deriva autoritaria posible”.

Sin embargo, advierte que el diseño del régimen chileno abre otros espacios. “Tenemos un régimen sumamente presidencialista”, sostiene. Y en ese marco, el rol de los decretos cobra especial relevancia. A su juicio, el propio equipo de Kast ha reconocido que la conducción del gobierno se asentaría en el Ejecutivo mediante decretos, dejando al Parlamento para “fines muy concretos” o leyes “quirúrgicas”.

“Yo creo que hay una pulsión, es posible contar con una pulsión autoritaria respecto de la agenda del próximo gobierno”, afirma Jordán, aunque subraya que existen contrapesos institucionales robustos. Entre ellos, menciona la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, encargados del control de los decretos presidenciales. “De eso no nos quepa duda”, recalca.

El constitucionalista identifica, no obstante, un flanco sensible: los decretos que quedan “bajo el radar” de esos controles, aquellos cuyo impacto se expresa en regulaciones más discretas. “Ahí es donde podría desarrollarse esta deriva autoritaria”, sostiene. En particular, apunta a materias educacionales vinculadas a “la diversidad de la enseñanza, la educación sexual”, históricamente tensionadas entre sectores progresistas y conservadores.

También advierte sobre el ámbito sanitario, donde “hay una potestad reglamentaria muy amplia” que permite definir políticas bajo la ley. “Estoy pensando en las diversidades de género”, explica, señalando que estos espacios podrían permitir “una especie de retroceso conservador por vía de potestad reglamentaria”.

Jordán insiste en que, pese al presidencialismo, Kast no tendría la fuerza institucional para imponer plenamente una agenda autoritaria, pero reconoce que existen márgenes para retrocesos significativos sin pasar por el Legislativo. “Ahí hay un espacio eventual”, concluye, en un debate que reabre la discusión sobre los límites y controles del poder presidencial en Chile.