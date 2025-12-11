Economista Gabriela Clivio dice que “Chile no se cae a pedazos”: “Nada más lejos de la realidad”

La economista Gabriela Clivio, académica de la Pontificia Universidad Católica y socia de Vios Consulting, se refirió al diagnóstico de un país en crisis que algunos sectores han instalado en el debate público. A partir del empuje exportador —que este año acumula US$95.719 millones, un alza de 6,8%, y que proyecta cifras cercanas al récord histórico de 2024— Clivio remarca que la evidencia contradice ese relato.

“Chile no se cae a pedazos. Nada más lejos de la realidad”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Aunque reconoce que “tenemos problemas serios de seguridad” y una percepción ciudadana marcada por un alza en los homicidios, insiste en que tales fenómenos no pueden extrapolarse a todo el funcionamiento del país. “Lo que digo es que no extrapolemos que porque tenemos una situación de inseguridad, Chile se cae a pedazos, porque la realidad es que decir esa frase, que es una frase utilizada en campaña como un caballito de batalla, implica que desconocemos que tenemos un Banco Central autónomo, una estabilidad macroeconómica, que tenemos fundamentos fiscales sólidos”.

En esa línea, sostiene que las agencias calificadoras —Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s— coinciden en perspectivas estables para Chile, destacando “una fuerte institucionalidad, un manejo macroeconómico prudente y un balance soberano relativamente fuerte”.

Clivio enfatiza que el país logró corregir “los grandes desequilibrios macroeconómicos que se generaron como consecuencia de la pandemia y el estallido”, particularmente la inflación, cuyas proyecciones hoy “están ancladas al 3%”. Atribuye ese resultado al rol del Banco Central: “El Banco Central ha hecho un trabajo extraordinario en anclar las perspectivas de inflación”.

Respecto del balance fiscal, señala que aunque ha criticado el uso de fondos soberanos para financiar gasto corriente, Chile sigue mostrando indicadores favorables. “Tenemos un porcentaje de deuda que si bien como porcentaje del PIB está más alto que lo que era históricamente, está muy lejos de lo que tienen otros países desarrollados, que tienen niveles cercanos al 100%, y nosotros tenemos niveles cercanos al 43% del PIB”.

Para Clivio, los problemas centrales son dos: seguridad y falta de crecimiento económico. “Tenemos un problema de crecimiento, ese es el problema que tenemos. Tenemos que retomar y tenemos que impulsar, volver a crecer”, afirma, advirtiendo que el desafío es recuperar tasas en torno al 4%.

Con el comercio exterior como motor, 15 meses consecutivos de alzas en las exportaciones y un escenario macro estable, la economista concluye que las narrativas pesimistas no solo son infundadas, sino contraproducentes: “Está bien, tenemos problemas. Esto es como una familia: en todas las familias hay problemas. Tenemos que centrarnos en cómo arreglamos este problema, pero no usar frases catastrofistas porque no es la realidad”.