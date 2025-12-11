Franco Parisi cree que “lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”
El excandidato del PDG, Franco Parisi, cree que el próximo presidente será Kast y piensa que es algo negativo. Si bien estima que gane quien gane de ambos candidatos es algo malo, y por lo mismo votará nulo, considera que Jara ha llegado mejor al electorado del PDG y que ha hecho mejor campaña.
El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien obtuvo el tercer lugar en los resultados de la primera vuelta, aseguró que en segunda vuelta votará nulo y que “lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”. Además, cree que el próximo gobierno será “muy trabado” y una “pugna ideológica”.
Parisi, en una entrevista con La Tercera, comentó que “lo que está en papeleta es lo que viene para Chile y creo que viene muy malo. Gane quien gane y lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile (…) porque situaciones esquinas no son buenas. Y lo que vimos reflejado en el debate va a ser el próximo gobierno”.
Sobre el último debate presidencial, Parisi analizó que “lo que a mí me quedó en la retina fue una discusión de que qué foto era peor, sacarse una foto con Krassnoff o una foto con la polera ‘matapaco’. Eso no es Chile, esos no son los problemas de Chile. Y ese sentido de sacarse la cuenta parecían como exnovios que estaban peleando (…) los dos son malos y se acabó, y no es malo para Chile. Yo no vi reflejado ningún mensaje para nuestros votantes”.
Aunque Parisi haya valorado a ambos candidatos como una mala opción para Chile, dijo que “Jara le estaba hablando mucho mejor (al electorado del PDG). Hay que decirlo, yo creo que la candidatura de Jara durante esta segunda parte ha sido bastante buena”.
Parisi con quien ha sido crítico es con el candidato Kast, pues no está de acuerdo con el programa del republicano y su idea de un “gobierno de emergencia”: “Es una señal pésima ¿Quién quiere vivir cuatro años en emergencia? La pregunta es, si tú quieres un gobierno de emergencia, ¿qué proyectos de largo plazo va a hacer? Ninguno (…) Es una mala decisión política”.
“Ese estilo de cosas uno dice, chuta, parece que el ADN republicano es peligroso en ese caso. Y ahí nosotros decimos, ‘cuidado, no me toca las 40 horas, no me toca la legislación’. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, para los pedófilos, castración química, y lo dijimos durante la campaña”, manifestó Parisi sobre las propuestas de Kast y de los dichos del diputado republicano y vocero, José Carlos Meza, sobre conmutar a enfermos terminales, incluyendo pedófilos y violadores.
Finalmente, Parisi se refirió al PDG en el Congreso e indicó que no serán ni de oposición ni del oficialismo, sino más bien un partido constructivo: “Bájeme el IVA a la canasta básica, vamos a estar ahí. Bájeme el sueldo del presidente, de los ministros, vamos a estar ahí. No vamos a estar ahí para seguir matando la educación pública. Vamos a estar ahí en todo lo que sea en protección para terminar con o tratar de evitar la violencia. Con respecto a temas valóricos, no vamos a estar ahí, no se juega con las decisiones personales. Nosotros no discriminamos, nosotros estamos en pro de la Ley Zamudio”.