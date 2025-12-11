Juez Urrutia en la mira: investigan viajes fuera del país mientras estaba con licencia siquiátrica

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Laubreaux, figura entre los 84 jueces investigados por haber salido del país mientras se encontraba con licencia médica psiquiátrica.

La pesquisa, revelada por Mega, es dirigida por la fiscal judicial Macarena Troncoso en el marco del proceso disciplinario instruido por la Corte Suprema para revisar 1.029 salidas al extranjero asociadas a 692 funcionarios del Poder Judicial durante los últimos cinco años.

En el caso de Urrutia, los antecedentes apuntan a dos viajes. El primero ocurrió en enero de 2020, cuando viajó a San José, Costa Rica, para participar en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relativa a la demanda que presentó contra el Estado de Chile, donde alegó vulneración de sus derechos fundamentales como magistrado. En ese periodo mantenía una licencia psiquiátrica por estrés laboral y tensiones con sus superiores.

El segundo desplazamiento tuvo lugar en octubre de 2022, mientras el juez estaba con licencia desde junio de ese año y suspendido por el caso “Primera Línea”. Cercanos al magistrado señalan que la estadía en Tena, Ecuador, tuvo carácter terapéutico y que las actividades realizadas allí “fueron indicadas por su médico tratante”.

Ambos episodios forman parte del informe difundido en julio pasado, que motivó a la Corte Suprema a remitir el listado de funcionarios involucrados a las Cortes de Apelaciones para activar procedimientos disciplinarios. El origen del caso está en un documento emitido por la Contraloría, tras lo cual el Máximo Tribunal decidió, mediante resolución del 23 de mayo, recopilar todos los antecedentes con apoyo de la PDI y de la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Según el mismo informe, entre los funcionarios identificados no hay ministros ni fiscales de la Corte Suprema, pero sí aparecen cuatro ministros y un fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, además de los 84 jueces sometidos a revisión disciplinaria.

Desde la defensa del juez Urrutia, su abogado Carlos Quezada sostuvo a Mega Investiga que entregaron “todos los antecedentes del tratamiento médico” y que los dos viajes se encuentran debidamente respaldados por informes profesionales. Aun así, fuentes cercanas al proceso señalan que las eventuales faltas estarían prescritas, ya que los hechos ocurrieron hace tres y cinco años. También alertan que la fiscal judicial Macarena Troncoso podría enfrentar una solicitud de inhabilidad por figurar en conversaciones mencionadas en el caso Hermosilla.