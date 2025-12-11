Más allá del fuego cruzado: Kast y Jara cierran campaña prometiendo gobernar para todos los chilenos

Pese a los dardos cruzados y a la puesta en escena completamente distinta, Kast y Jara terminaron la campaña abrazando una consigna común: gobernar para todos. Desde Temuco y en un acto de tono triunfalista pero nada festivo, afirmó que busca ser “presidente de todos los chilenos”, mientras Jara, con música en Coquimbo, reforzó que la seguridad y el bienestar deben llegar a cada persona, sin distinciones políticas. En su último mensaje antes del balotaje, ambos intentaron proyectar amplitud.

Kast: blindado, desafiante y seguro del triunfo

Pasadas las 19:30 en la Plaza Aníbal Pinto, junto a su esposa María Pía Adriasola, Kast salió al escenario detrás de su ya infaltable vidrio blindado. Y lo hizo con todo: “El domingo vamos a ganar y va a ser hermoso”, lanzó de entrada, en un tono abiertamente triunfalista. Aseguró que, si llega a La Moneda, “nos tocará mucho trabajo” y que habrá quienes intenten frenarlo, pero que él está dispuesto a “jugarse el destino de Chile”.

Su discurso se movió por los ejes más fuertes de su campaña: seguridad, migración y críticas al gobierno. Reiteró que los migrantes irregulares “tienen 90 días para dejar el país”, defendió que no es una amenaza sino “cumplir la ley” y acusó al Ejecutivo de premiar a quienes “usurpan terrenos” o “se saltan la fila”.

La seguridad en La Araucanía fue su gran bandera de cierre: habló de “cobardes que atacan de noche” y prometió justicia para víctimas de violencia rural. También apuntó a Jara, acusándola nuevamente de “insultar a Carabineros”, y agradeció el apoyo de las distintas fuerzas opositoras, incluidos Chile Vamos, Demócratas, Amarillos y libertarios. Agradeció especialmente a Evelyn Matthei por “un gesto increíble”.

Hubo un momento que marcó la noche: ante los gritos “sin comunismo”, Kast respondió “sin comunismo en La Moneda, pero con los comunistas en Chile portándose bien. Porque si yo salgo electo y puedo jurar, quiero ser el presidente de todos los chilenos y demostrarle a cualquier comunista que uno puede defender sus ideas sin agredir“.

Antes de cerrar, adelantó que si gana, el lunes 15 ya estará convocando equipos para presentar su plan de gobierno: “No vamos a llegar a hacer mesas de trabajo”.

Jara: fiesta, pueblo y un mensaje de seguridad con “dos seguridades”

A 1.200 kilómetros de ahí, la escena era totalmente distinta. Banda Conmoción, Shamanes Crew, Los Pincheira del Sur y Roberto Márquez prendían la Plaza Vicuña Mackenna de Coquimbo en un cierre masivo, festivo y profundamente ciudadano. Entre banderas chilenas, palestinas, mapuche y de la diversidad sexual, Jara abrió su discurso después de cantar el himno nacional.

Coquimbo no fue un lugar cualquiera: ahí fue primera mayoría en noviembre y ahí está parte clave de su equipo político. Estuvieron los parlamentarios Daniel Núñez (PC), jefe de su comité estratégico, y Daniel Manouchehri (PS), encargado territorial y primera mayoría nacional en noviembre. También participó el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, parte crucial del despliegue local.

A diferencia de Kast, Jara también puso la seguridad al centro, pero desde otra mirada. Planteó la idea de “dos seguridades”: poder llegar a fin de mes y llegar a casa sin ser asaltado. “Debemos combatir el narco y no me temblará ninguna mano para usar todo el Estado de Derecho, porque la gente merece vivir tranquila, sea de izquierda, de centro, de derecha, o de ningún partido, merece llegar a su casa tranquila”.

Además, prometió “mano dura” contra narcos, corrupción y colusión: “Las penas las cumplirán los delincuentes tengan 30 o 70 años”, advirtió.

La candidata también reforzó propuestas sociales: eliminar el IVA a los medicamentos, el plan “pie cero” para la primera vivienda, el ingreso vital de $750 mil apoyado para pymes, y medidas específicas para adultos mayores, cuidadoras y familias TEA.

En la previa, no dejó pasar la controversia por los recortes presupuestarios. Acusó a Kast de tener “propuestas clandestinas” y sostuvo que sus planes “afectarán derechos sociales”. También llamó a conversar con quienes piensan votar nulo o blanco: “Hay mucho en juego”, dijo, pidiendo que el domingo la gente vote “con alegría, esperanza y conciencia”.

Ambos reforzaron su identidad, apelaron a sus fieles y buscaron convencer a los últimos indecisos a solo días del balotaje.

Ahora la campaña termina. El domingo, las urnas hablarán.