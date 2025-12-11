Sin Tapujos: a días de la segunda vuelta, analizamos lo que dejó el Debate Anatel 2025

El último debate presidencial organizado por Anatel entre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos) estuvo marcado por intensos cruces de acusaciones que opacaron, en muchos pasajes, el análisis de propuestas concretas.

Por momentos, el encuentro se transformó en un “diálogo de sordos”, con ambos candidatos más enfocados en desacreditar al adversario que en profundizar en soluciones, generando un clima de tensión que se extendió a temas clave como la gestión gubernamental, migración, probidad, indultos, Venezuela y derechos sociales.

En su cierre, José Antonio Kast se comprometió a actuar desde el 15 de diciembre para recuperar la seguridad y el empleo, pasando “del desorden al orden”. Jeannette Jara, por su parte, aseguró que de llegar a La Moneda, tomará todas las medidas necesarias para la seguridad pública y combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Hoy en Sin Tapujos, con Fran Castillo: conversamos sobre lo que dejó el debate, y de cara a las elecciones de este domingo, junto a la exministra y psicóloga Clarisa Hardy, y con la directora de Latinobarómetro, Marta Lagos.