Muñeca Bielorrusa: Codelco pide que Migueles, Vargas y Lagos paguen $17 mil millones

Tras ganar la disputa para mantenerse como querellante en la investigación de la denominada trama bielorrusa, Codelco presentó una ofensiva judicial destinada a asegurar la recuperación de los recursos que, según su tesis, fueron pagados irregularmente al consorcio Belaz Movitec (CBM).

Los abogados de la estatal, Julián López y Carolina Sepúlveda, solicitaron al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que se decreten medidas cautelares sobre el patrimonio de los imputados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, todos actualmente en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

En el requerimiento, la estatal afirmó que las maniobras atribuidas a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y a los abogados Vargas y Lagos derivaron en resoluciones que obligaron a Codelco a desembolsar $17.176.977.730 a favor de CBM. “En esta causa, la Corporación Nacional del Cobre […] es víctima y querellante puesto que dichas irregularidades se manifestaron en sucesivas resoluciones judiciales que impusieron a Codelco la obligación de pagar, en total, la suma de $17.176.977.730”, se afirma en el escrito. Para la estatal, “ese daño patrimonial extraordinario, directamente causado por la conducta delictiva de los imputados, vuelve imprescindible la adopción urgente de las medidas precautorias solicitadas”.

El documento sostiene que la Fiscalía acreditó pagos de coimas entregados por Vargas y Lagos a Vivanco y Migueles para influir en los fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema en beneficio de CBM. “Los antecedentes expuestos […] evidencian el detrimento económico directo sufrido por Codelco y el correlativo enriquecimiento ilícito de los imputados”, agrega el requerimiento, que califica las maniobras como “un círculo cerrado de corrupción: cohecho, soborno y lavado de activos”. Para los querellantes, la existencia de conductas destinadas a ocultar el origen de los fondos justifica la urgencia de asegurar el patrimonio de los involucrados.

La solicitud de Codelco plantea que los imputados “se concertaron para favorecer deliberadamente a una parte en causas sometidas al conocimiento de la Tercera Sala”, utilizando la influencia de la exministra Vivanco para obtener un beneficio económico ilícito que luego debía ser distribuido entre los participantes. Por ello, los abogados insistieron en que los bienes deben ser resguardados “para garantizar la efectividad de una futura indemnización” y evitar que sean enajenados, diluidos u ocultados.

El detalle de las medidas solicitadas incluye la retención de fondos en múltiples cuentas bancarias, la prohibición de celebrar actos y contratos sobre propiedades y sociedades, y el embargo de vehículos. En el caso de Gonzalo Migueles, se pide asegurar un departamento en Providencia, derechos sociales en tres sociedades y dos automóviles. Para Mario Vargas, la solicitud abarca un inmueble en Las Condes, nueve sociedades y dos vehículos de alta gama. En cuanto a Eduardo Lagos, Codelco solicitó retener fondos en cinco cuentas, prohibir actos respecto de cinco inmuebles en Vitacura, ocho sociedades y dos vehículos BMW.