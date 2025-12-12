Negociación ramal: Gobierno confirma envío del proyecto y CUT espera anuncio la próxima semana

El proyecto de ley de negociación ramal, uno de los compromisos pendientes del Gobierno con el mundo sindical, volvió a instalarse en la agenda política. Desde el Ejecutivo confirmaron que la iniciativa será enviada al Congreso, aunque sin precisar una fecha exacta, mientras que desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) esperan que el anuncio se concrete durante la próxima semana.

La propuesta ha sido mencionada en tres de las cuatro cuentas públicas del Presidente Gabriel Boric y su último anuncio formal se realizó el 1 de septiembre. Tras una reunión con la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, reiteró que el proyecto seguía en la agenda económica. “Hay un compromiso para el mes de octubre, un proyecto que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda”, sostuvo entonces, aunque hasta ahora la iniciativa no ha sido ingresada al Parlamento.

Desde la CUT, su secretario general, Eric Campos, explicó que el trabajo con el Ejecutivo continúa a través de una mesa técnica. “Se ha estado trabajando con el Ministerio del Trabajo en una mesa técnica para ir concordando algunos aspectos finales del proyecto”, señaló. Campos enfatizó que el eje central de la discusión es el salario, afirmando que “la negociación ramal que incluya salarios es el piso del proyecto, ya que, de no ser así, nosotros como CUT rechazaremos la iniciativa”. Añadió que el proyecto también debe incorporar materias de higiene, condiciones de trabajo y definir que la negociación sea conducida por las organizaciones sindicales más representativas.

El sector empresarial, representado por la CPC, volvió a marginarse del proceso. La organización ya se había retirado de la mesa tripartita creada el año pasado y rechazó nuevamente la invitación del Ministerio del Trabajo para abordar la propuesta. Su postura es que la negociación ramal no constituye una buena política pública, que tendría efectos negativos sobre el empleo y que afectaría principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a los plazos, una fecha tentativa para la presentación del proyecto sería el 16 de diciembre, día en que se realizará un seminario con representantes del gobierno de Uruguay y actores del sector de la construcción de ese país, quienes expondrán sobre la experiencia de negociación ramal. Sin embargo, el Congreso sesionará solo hasta el miércoles 17 de diciembre y retomará su actividad legislativa el 5 de enero de 2025, por lo que, incluso en el escenario más optimista, la discusión parlamentaria comenzaría recién el próximo año. De este modo, la posibilidad de que el proyecto sea aprobado antes del 11 de marzo aparece como prácticamente nula.

La negociación ramal es un mecanismo de negociación colectiva que busca permitir acuerdos laborales a nivel de industria o sector económico, sin reemplazar la negociación por empresa, sino complementarla. En el Ejecutivo se ha planteado que su implementación sea gradual y focalizada inicialmente en sectores con sindicatos consolidados y empleadores organizados, como la minería, el comercio y la banca. Uno de los debates internos más relevantes ha sido la inclusión de los salarios en este tipo de negociación, una postura impulsada por la CUT y por la exministra del Trabajo y actual candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, y que ha generado resistencias en sectores económicos y técnicos del Gobierno.