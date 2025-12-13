Kast evalua vivir en el Palacio de La Moneda junto a su esposa si es que sale electo presidente

El candidato José Antonio Kast baraja la posibilidad de vivir en La Moneda junto a su esposa María Pía Adriasola, si es que sale electo presidente en las elecciones de este domingo 14 de diciembre, para demostrar que es un presidente que está disponible a tiempo completo.

El último presidente en realizar esta tradición fue Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) y, de igual manera, según le ha comentado a sus cercanos, Kast tiene intenciones de vivir en el Palacio. Su objetivo es demostrarse como un mandatario siempre disponible, según dio a conocer The Clinic.

Igualmente, esta medida tiene fines estratégicos, ya que el republicano vive en Paine, comuna que está aproximadamente a 40 minutos de La Moneda sin congestión. Pero en horario punta, según afirman sus cercanos, el viaje significaría alrededor de 1 hora y 40 minutos.

Al parecer, las intenciones son más reales que un anhelo, pues cercanos a Kast ya se han contactado con anteriores funcionarios de gobierno del expresidente Sebastián Piñera para averiguar el estado del dormitorio presidencial, el cual sería ocupado por Kast junto a su esposa, María Pía Adriasola, en caso de ganar.