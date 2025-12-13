[Lo+Leído] Contralora Dorothy Pérez: “El mundo público se está quedando atrás en materia de prevenci
En la apertura del Compliance Summit Chile 2025, la contralora Dorothy Pérez advirtió que “el mundo público se está quedando atrás en materia de prevención” y reveló que el 70% de las municipalidades vulnerables emitió licencias de conducir sin revisar el registro de deudores.
La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, alertó en el Compliance Summit Chile 2025 que persisten brechas críticas en materia de integridad estatal, señalando que el sector público se está quedando atrás en mecanismos de prevención y canales de denuncia.
Pérez catalogó al ámbito municipal como un sector de alto riesgo de corrupción, detallando que el 80% de los municipios no posee un sistema de integridad.
Como ejemplo de vulneración normativa, la Contralora mencionó el incumplimiento de la ley de deudores de pensión de alimentos, detectando más de 3.400 personas que recibieron licencias de conducir con conflicto de interés en su propia municipalidad, incluyendo a alcaldes o concejales.
Pérez subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control público debido a la exigencia ciudadana, pero instó a evitar que este control se convierta en un obstáculo que impida o dificulte el desarrollo normal de los procesos administrativos.
Durante el Summit, la ACEC (Asociación de Expertos en Compliance) otorgó a Dorothy Pérez el premio Compromiso Ético 2025, y el evento contó con la participación de más de 500 profesionales y expertos internacionales como José Ugaz, quien llamó a hacer “ética y no cosmética” en materia de compliance.
