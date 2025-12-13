[Lo+Leído] Contralora Dorothy Pérez: “El mundo público se está quedando atrás en materia de prevenci

La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, alertó en el Compliance Summit Chile 2025 que persisten brechas críticas en materia de integridad estatal, señalando que el sector público se está quedando atrás en mecanismos de prevención y canales de denuncia.

Pérez catalogó al ámbito municipal como un sector de alto riesgo de corrupción, detallando que el 80% de los municipios no posee un sistema de integridad.

Como ejemplo de vulneración normativa, la Contralora mencionó el incumplimiento de la ley de deudores de pensión de alimentos, detectando más de 3.400 personas que recibieron licencias de conducir con conflicto de interés en su propia municipalidad, incluyendo a alcaldes o concejales.

Pérez subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control público debido a la exigencia ciudadana, pero instó a evitar que este control se convierta en un obstáculo que impida o dificulte el desarrollo normal de los procesos administrativos.