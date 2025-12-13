[Lo+Leído] La comisaria de la PDI que disfrazó estafa como “regalo de Dios”
Una comisaria de la PDI en Los Ríos fue condenada a siete años de cárcel por liderar un esquema de estafas a tres subalternos, usando información interna y un discurso religioso para ofrecer supuestos remates de viviendas.
-
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a la comisaria de la PDI, Lilian Débora Fuentes Sepúlveda, a siete años de presidio efectivo como coautora de dos delitos de estafa en perjuicio de tres subalternos, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
-
Fuentes utilizó su cargo como jefa de Plana Mayor y Recursos Humanos de la PDI en Los Ríos para acceder a datos de sueldos y capacidad de endeudamiento de sus colegas, lo que fue clave para el mecanismo de engaño.
-
Entre 2019 y 2020, la comisaria participó en un esquema donde tres funcionarios de Valdivia entregaron en conjunto $60,5 millones con la promesa de comprar casas en supuestos remates de la Tesorería General de la República, utilizando como fachada a la Inmobiliaria San Pedro Spa.
-
El fallo destaca la arista religiosa, donde Fuentes, miembro de una iglesia evangélica, ofrecía el negocio como un “regalo del cielo” o “bendición de Dios” que debía mantenerse en reserva, lo que, junto a su posición de jefatura, generó la confianza para engañar.
-
La estafa se concretó en dos casos: a una subinspectora por $28 millones y a un matrimonio de funcionarios por $32,5 millones; en ambos casos, no hubo remate, las propiedades nunca estuvieron en venta, y las transferencias fueron a cuentas vinculadas a la comisaria.
Sigue leyendo en El Mostrador