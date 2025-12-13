[Lo+Leído] La comisaria de la PDI que disfrazó estafa como “regalo de Dios”

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a la comisaria de la PDI, Lilian Débora Fuentes Sepúlveda, a siete años de presidio efectivo como coautora de dos delitos de estafa en perjuicio de tres subalternos, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fuentes utilizó su cargo como jefa de Plana Mayor y Recursos Humanos de la PDI en Los Ríos para acceder a datos de sueldos y capacidad de endeudamiento de sus colegas, lo que fue clave para el mecanismo de engaño.

Entre 2019 y 2020, la comisaria participó en un esquema donde tres funcionarios de Valdivia entregaron en conjunto $60,5 millones con la promesa de comprar casas en supuestos remates de la Tesorería General de la República, utilizando como fachada a la Inmobiliaria San Pedro Spa.

El fallo destaca la arista religiosa, donde Fuentes, miembro de una iglesia evangélica, ofrecía el negocio como un “regalo del cielo” o “bendición de Dios” que debía mantenerse en reserva, lo que, junto a su posición de jefatura, generó la confianza para engañar.